Drama u okolici Zagreba, oglasio se susjed: "Nisam nikog tukao, to su njihove laži"

Susjedski spor oko mostića u Rugvici kojim lokalni poljoprivrednici pristupaju svojim zemljištima se nastavlja.

Neki poljoprivrednici tvrde da im probleme stvara susjed koji je orkestrirao rušenje mostića kojeg koriste poljoprivrednici. Nakon njihovog uspješnog apela da se mostić vrati, kažu, ubrzo je sve eskaliralo u verbalno i fizičko nasilje.

Susjed T. B. kojeg prozivaju tvrdi – to su neistine i pokušaji osobne diskreditacije.

"Nisam ja srušio most. Ja sam zatražio od njih da koriste alternativni, poljski put, koji je svima dostupan, do svojih zemljišta. Kada prolaze ulicom u kojoj živim, prljavim strojevima razbacuju blato i prljavštinu, prevoze gnojivo i razne pesticide. Naravno, to nikad ne očiste iza sebe", ispričao nam je susjed.

Bitka oko mosta u Rugvici - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ipak, poljoprivrednici kažu da je alternativni put uzak i nesiguran, te da se dogodilo više incidenata, poput prevrtanja traktora.

Susjed to poriče. "Nikakav incident se nije dogodio, to su njihove laži. Mogu koristiti poljski put, ali ne idu njime u inat. Rade to iz principa".

Kako tvrdi T. B., ni ostali stanari ulice ne žele da most stoji, a potpisali su i peticiju.

No, načelnik općine Rugvica Mato Čičak nam kaže da su zaprimili više od sto kontra potpisa mještana kojim su tražili da se most vrati nakon što je kratko bio srušen.

T. B. te potpise smatra izmišljenima.

Osvrnuo se i na optužbe o fizičkom i verbalnom napadu. Kako tvrdi, ni to se nije dogodilo.

"Nikog nisam fizički napao, ja sam stariji čovjek i suludo je tvrditi da sam se tukao, gušio mlađe od sebe. Oni su mene prvi vrijeđali, psovali mi majku, pa snimili kada sam ja odgovorio na njihove provokacije".

(I)legalna gradnja

Kako kaže susjed, mostić na kraju ulice tamo ni ne smije biti. Tvrdi da je ilegalno sagrađen, a da borbu s tim vodi više od godinu dana, na što je ukazao i djelatniku Hrvatskih voda. Poručio nam je da mu je djelatnik usmeno potvrdio da mostić na tom mjestu ne smije stajati te da mora biti srušen, a da onda ništa nije učinjeno po tom pitanju.

Iz Hrvatskih voda stiže drugačije objašnjenje.

"Cijevni propust nalazi se na javnom vodnom dobru, preko čestice kanala kč.br. 1571 k.o. Rugvica i spaja ulicu na servisni put kč.br. 1281. Propust služi kao pristup servisnom putu i poljoprivrednim površinama mještana, prelasku traktora i strojeva pri preventivnim radovima obrane od poplava".

Bitka oko mosta u Rugvici - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kada su započeli radovi za vraćanje mostića, što je dio poljoprivrednika pozdravio, T. B. je prijavio bespravnu gradnju.

U potvrdi policije, koju je DNEVNIK.hr dobio na uvid, stoji da nisu utvrđene nepravilnosti.

"Policijski službenici su kontaktirali komunalnog redara općine Rugvica koji je izjavio kako djelatnici Hrvatskih voda imaju dopuštenje općine Rugvica za iskope i izgradnju mosta te da je posjed na kojem se radovi izvode u vlasništvu općine Rugvica. Nadalje, isti navodi da je na mjestu radova postojao most, ali su ga morali srušiti jer su cijevi dotrajale i u lošem su stanju".

Susjed T. B. kaže - sve je namješteno i svi su umreženi, a zbog cijele situacije spreman je poduzeti i pravne korake. "Lažu. Korumpirani su. Povezani su rodbinski, stranački i komercijalno. Ali mi ćemo ići do kraja".

Za to vrijeme mostić u Rugvici, nakon svih problema, i dalje stoji na mjestu.