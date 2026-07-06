Pripremite dom za ljetne vrućine: Kako odabrati klima-uređaj koji će vam odgovarati godinama

Ako razmišljate o kupnji novog klima-uređaja ili zamjeni postojećeg, vjerojatno ste već primijetili koliko je ponuda danas široka. Različiti proizvođači, modeli, tehnologije i cjenovni razredi mogu otežati odluku, pogotovo ako se prvi put susrećete s kupnjom ovakvog uređaja.

Dobra vijest je da odabir ne mora biti kompliciran. Kada znate na što obratiti pozornost i koje su najčešće pogreške pri kupnji, puno ćete lakše pronaći model klime koji će odgovarati vašem prostoru i godinama pružati ugodnu temperaturu uz razumnu potrošnju električne energije.

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Kupujete klima-uređaj? Nemojte gledati samo cijenu

Jedna od najčešćih pogrešaka je odabir uređaja isključivo prema cijeni. Iako je razumljivo da svatko želi pronaći najbolji omjer uloženog i dobivenog, klima-uređaj nije proizvod koji kupujemo svake godine. Riječ je o dugoročnom ulaganju koje bi trebalo pružati pouzdan rad tijekom desetak ili više godina.

Najskuplji model nije nužno i najbolji izbor, ali jednako tako ni najpovoljnija opcija često nije najisplativija kada se uzmu u obzir potrošnja električne energije, razina buke, kvaliteta izrade ili troškovi održavanja. Prije kupnje vrijedi razmisliti o nekoliko ključnih pitanja:

Koliki prostor želite rashlađivati?

Je li riječ o stanu, obiteljskoj kući ili poslovnom prostoru?

Koliko je prostor izložen suncu?

Kakva je toplinska izolacija objekta?

Hoće li klima služiti isključivo za hlađenje ili i za grijanje tijekom prijelaznih razdoblja?

Odgovori na ta pitanja često su važniji od samog naziva proizvođača.

KLIMA KONCEPT d.o.o. Foto: PR

Na što obratiti pozornost pri odabiru?

Odgovarajuća snaga uređaja

Premali uređaj radit će gotovo neprestano kako bi postigao željenu temperaturu, dok će prejak prostor rashladiti vrlo brzo, ali neće učinkovito uklanjati vlagu iz zraka. Upravo zato pravilno dimenzioniranje jedan je od najvažnijih koraka pri kupnji.

Energetska učinkovitost

Klima-uređaji danas postižu vrlo visoke energetske razrede, a razlika u potrošnji između pojedinih modela tijekom godina korištenja može biti značajna. Energetski učinkovit uređaj nije važan samo zbog nižih računa za električnu energiju, nego i zbog dugoročne isplativosti ulaganja.

Inverter tehnologija

Današnji inverter klima-uređaji prilagođavaju snagu rada stvarnim potrebama prostora. Umjesto stalnog uključivanja i isključivanja, uređaj kontinuirano održava zadanu temperaturu, što rezultira manjom potrošnjom energije, tišim radom i većom udobnošću.

Razina buke

Ako će klima-uređaj biti postavljen u spavaćoj ili dječjoj sobi, razina buke može biti jednako važna kao i njegova snaga. Moderni uređaji tijekom rada mogu biti iznimno tihi, što značajno doprinosi kvaliteti svakodnevnog života.

Dodatne funkcije

Wi-Fi upravljanje, tjedni raspored rada, automatsko čišćenje, napredni filtri ili mogućnost upravljanja putem mobilne aplikacije funkcije su koje danas više nisu rezervirane samo za premium modele. Mnogima upravo one olakšavaju svakodnevno korištenje.

KLIMA KONCEPT d.o.o. Foto: PR

Najčešće pogreške koje kupci naprave

Velik broj ljudi klima-uređaj počinje tražiti tek kada stignu prvi toplinski valovi. Tada su rokovi montaže najduži, pojedini modeli brzo nestaju s lagera, a odluke se često donose pod pritiskom.

Osim toga, stručnjaci često upozoravaju na nekoliko ponavljajućih pogrešaka:

odabir uređaja premale ili prevelike snage

zanemarivanje energetskog razreda

kupnja isključivo prema cijeni

zanemarivanje kvalitete montaže

neredovito održavanje uređaja

Važno je naglasiti da ni najbolji klima-uređaj neće ostvariti svoje pune performanse ako nije pravilno ugrađen i redovito održavan.

Kako rashladiti dom uz manju potrošnju energije?

Dobra vijest je da ugodna temperatura ne mora nužno značiti i visoke račune za električnu energiju. Nekoliko jednostavnih navika može značajno povećati učinkovitost rada klima uređaja.

Idealna temperatura za hlađenje prostora kreće se između 24 i 26 °C. Svaki dodatni stupanj niže povećava potrošnju energije, dok razlika u osjećaju ugode često nije velika.

Jednako je važno redovito čistiti filtre jer zaprljani filtri otežavaju protok zraka i smanjuju učinkovitost uređaja. Tijekom najtoplijeg dijela dana preporučuje se spustiti rolete ili zatvoriti zavjese kako bi se smanjio ulazak topline u prostor.

Ako uređaj ima mogućnost programiranja rada ili upravljanja putem mobilne aplikacije, iskoristite te funkcije. Tako će prostor biti ugodno rashlađen kada vam je to potrebno, bez nepotrebnog rada tijekom cijelog dana.

Redoviti servis također ima važnu ulogu. Osim što pridonosi učinkovitijem radu, produžuje vijek trajanja uređaja i pomaže održati kvalitetu zraka u prostoru.

Pet modela koje kupci Klima Koncepta najčešće biraju

Kada je riječ o odabiru klima-uređaja, univerzalno najbolje rješenje ne postoji. Ono što odgovara manjem stanu neće nužno biti najbolji izbor za obiteljsku kuću ili uredski prostor. Ipak, iskustvo pokazuje da se određeni modeli iz godine u godinu izdvajaju zahvaljujući pouzdanosti, energetskoj učinkovitosti i zadovoljstvu korisnika.

U nastavku donosimo pet modela koje kupci Klima Koncepta najčešće biraju, a koji nude odličan omjer kvalitete, performansi i cijene.

Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF – kada želite dugoročnu pouzdanost

Mitsubishi Electric jedan je od proizvođača koji je godinama sinonim za kvalitetne klimatizacijske sustave. Model MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF posebno je popularan među kupcima koji traže pouzdan uređaj za svakodnevnu upotrebu, bez nepotrebnih komplikacija.

Ističe se tihim radom, jednostavnim upravljanjem i stabilnim performansama tijekom cijele sezone, zbog čega je čest izbor za stanove i obiteljske kuće srednje kvadrature.

Toshiba Shorai Edge New White – za one koji razmišljaju dugoročno

Kupci koji žele klima-uređaj koji će kvalitetno služiti i za grijanje tijekom prijelaznih razdoblja često biraju upravo Toshiba Shorai Edge.

Napredna inverter tehnologija, visoka energetska učinkovitost i moderan dizajn čine ga odličnim izborom za korisnike koji žele spoj funkcionalnosti, udobnosti i dugoročne isplativosti.

KLIMA KONCEPT d.o.o. Foto: PR

Daikin Siesta – provjerena kvaliteta za svakodnevni život

Daikin već desetljećima razvija klimatizacijska rješenja za domove i poslovne prostore diljem svijeta. Model Siesta jedan je od onih koji uspješno spaja pouzdanost, jednostavno korištenje i dobar omjer cijene i performansi.

Riječ je o uređaju koji odgovara korisnicima koji žele sigurnost provjerenog proizvođača i uređaj koji će bez problema odgovoriti na svakodnevne potrebe hlađenja.

Bosch Climate 4000i – spoj tehnologije i elegantnog dizajna

Sve više kupaca prilikom odabira razmišlja i o tome kako će se klima-uređaj uklopiti u interijer. Bosch Climate 4000i uspješno spaja moderan izgled s pouzdanim radom i energetskom učinkovitošću.

Osim estetski nenametljivog dizajna, riječ je o uređaju koji nudi jednostavno upravljanje i ugodno hlađenje tijekom cijelog ljeta.

Gree Cosmo Regular – snažno rješenje za veće prostore

Kada je potrebno rashladiti veći dnevni boravak, otvoreni prostor ili ured, važan je uređaj koji može održavati stabilnu temperaturu bez nepotrebnog opterećenja.

Gree Cosmo Regular upravo je zbog toga jedan od češćih izbora kupaca. Dobar omjer cijene i performansi čini ga zanimljivim rješenjem za korisnike kojima je važna učinkovitost, ali i racionalno ulaganje.

KLIMA KONCEPT d.o.o. Foto: PR

Zašto je važna i stručna montaža?

Čak i najkvalitetniji klima-uređaj neće ostvariti svoj puni potencijal ako nije pravilno ugrađen. Stručna montaža izravno utječe na učinkovitost rada, potrošnju energije, razinu buke i dugotrajnost uređaja.

Zato se pri kupnji isplati razmišljati o kompletnom rješenju – od odabira odgovarajućeg modela do kvalitetne ugradnje i redovitog održavanja.

Upravo je to jedan od razloga zašto se mnogi kupci odlučuju za specijalizirane trgovine koje, osim prodaje, nude i stručne savjete te ovlaštenu montažu i servis.

Kada je pravo vrijeme za kupnju?

Iako mnogi klima-uređaj počinju tražiti tek kada temperature postanu gotovo nepodnošljive, dobra je odluka planirati kupnju čim shvatite da postojeći uređaj više ne zadovoljava vaše potrebe ili da vam je klimatizacija prvi put potrebna. Također, kupci cijene rješenja koja im omogućuju personaliziranu uslugu i potpuno zadovoljenje individualnih potreba.

Tako imate više vremena za usporedbu modela, lakše ćete pronaći uređaj koji odgovara vašem prostoru, a možete izbjeći i duže rokove čekanja na montažu koji su u vrhuncu sezone uobičajeni.

Dobra odluka traje godinama

Klima-uređaj nije kupnja koju donosimo impulzivno. Pravilnim odabirom dobivate više od ugodne temperature – dobivate veću kvalitetu svakodnevnog života, učinkovitije korištenje energije i uređaj na koji se možete osloniti godinama.

Ako još niste sigurni koji model najbolje odgovara vašem prostoru, vrijedi potražiti savjet stručnjaka. Klima Koncept već više od 30 godina pomaže kupcima u odabiru klimatizacijskih rješenja za stanove, kuće i poslovne prostore. U njihovoj ponudi nalaze se klima uređaji vodećih svjetskih proizvođača, uključujući Mitsubishi Electric, Daikin, Toshibu, Bosch, Gree, Panasonic, Fujitsu, LG, Samsung i druge renomirane brendove, uz stručne preporuke, ovlaštenu montažu i servis.

Jer dobro odabran klima-uređaj nije samo odgovor na ljetne vrućine. To je ulaganje u ugodniji dom, kvalitetniji zrak i bezbrižniji svakodnevni život tijekom cijele godine.

Prvi korak ipak može biti istraživanje klima-uređaja na stranici Bijelo Jaje.