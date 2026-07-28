Sumnjivo ponašanje na parkiralištu dovelo do otkrića velike zalihe droge

Dvojica stranih državljana završila su u pritvoru nakon što je šibensko-kninska policija kod njih pronašla više vrsta droge namijenjene daljnjoj preprodaji.

Kako je izvijestila policija, 36-godišnji Nizozemac i 38-godišnji Britanac sumnjiče se za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Obojica uhićeni

Sve je počelo u nedjelju poslijepodne na parkiralištu u Tisnom, gdje su policajci uočili automobil daruvarskih registracijskih oznaka u kojem su se nalazila dvojica muškaraca sumnjivog ponašanja.

Prilikom policijskog postupanja kod 36-godišnjaka, koji je sjedio na suvozačkom mjestu, pronađeno je šest tableta MDMA-e, dva paketića s ukupno 1,2 grama kokaina te jedan paketić s 0,6 grama ketamina. Obojica su odmah uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje.

Pretraga mobilne kućice

Policija je naknadno utvrdila da osumnjičeni borave u mobilnoj kućici na području Pirovca, a pretragom kućice pronađena je veća količina različitih vrsta droge i pribora za preprodaju.

Policija navodi da je zaplijenila: 12 vrećica s ukupno šest grama kokaina, četiri vrećice s ukupno 15,8 grama ketamina, tri vrećice s ukupno 80 tableta MDMA-e, 2,8 grama MDMA-a u kristalima, dva paketića s ukupno 1,2 grama hašiša, digitalnu vagu za precizno mjerenje te veću svotu novca.

Obojica su završila u pritvoru, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.