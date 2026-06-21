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Stranca je prije više od 20 godina spasila obitelj s Hvara. Počeo je s potragom, a onda se dogodilo čudo: "Može li ga netko identificirati?"

Piše K. Č., 21. lipnja 2026. @ 12:43 komentari
Od susreta 2003. godine, ostale su samo dvije fotografije
Od susreta 2003. godine, ostale su samo dvije fotografije Foto: screenshot/Facebook
Facebook grupa Otok Hvar spojila je ljude koji su tragali jedno za drugim više od 20 godina.
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