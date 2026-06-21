Stranca je prije više od 20 godina spasila obitelj s Hvara. Počeo je s potragom, a onda se dogodilo čudo: "Može li ga netko identificirati?"

Adam, inače stranac koji je ljetovao u našoj zemlji, objavio je u subotu u Facebook grupi Otok Hvar da je 2003. godine na Hvaru doživio prometnu nesreću dok se skuterom vozio s jedne strane otoka na drugu. Slomio je nogu, a na cesti ga je, kako je napisao, pronašla žena koja je vozila taksi, a koja mu je pomogla dok je ležao ozlijeđen na vrućini.

"Pronašla me na cesti, bilo je vruće i sunčano. Donijela mi je kišobran i vodu, organizirala prijevoz do ambulante, donijela mi peciva i vodu te ostala nekoliko sati da mi pravi društvo. Nije govorila engleski", napisao je Adam.

Dodao je da je, dok je bio u bolnici u Splitu, žena poslala sina da mu donese prtljagu. On je ostao s njim u bolnici, pomogao mu oko novca i pobrinuo se da bude spreman za povratak kući. "Odbio je primiti novac i rekao mi je samo da želi da pronađem smisao u svojoj ozljedi i da se vratim i ostanem s njim i njegovom majkom kada se vratim".

Nakon nekoliko mjeseci izgubio je njihova imena i broj, no priču, kaže, nikada nije zaboravio.

Uoči povratka u Hrvatsku i posjeta Hvaru u kolovozu, objavio je dvije fotografije sina iz 2003. godine i zamolio članove grupe za pomoć. "Može li ga netko ovdje identificirati? Bio bih neizmjerno zahvalan da ga mogu posjetiti i zahvaliti mu", napisao je.

Od susreta 2003. godine, ostale su samo dvije fotografije Foto: screenshot/Facebook

Od susreta 2003. godine, ostale su samo dvije fotografije Foto: screenshot/Facebook

U komentarima se ubrzo javila Eva koja mu je tada pomogla.

"Ja sam, vozeći žuti kombi Mercedes, naišla na staroj cesti u zavojima u Selcima na Hvaru na gospodina Adama kako leži nepomično pokraj rentanog motora slomljenih nogu", napisala je.

Ispričala je da je u tom trenutku u vozilu imala goste iz Slovenije i da su svi bili u šoku. Putnici su pomagali kako netko s druge strane zavoja ne bi naletio na njih, dok je ona potrčala prema autobusu Čazmatransa kako bi ga zaustavila.

Pozvala je hitnu pomoć iz Starog Grada, supruga i sina. Nakon obrade prevezen je u bolnicu u Split iz Jelse izvanrednim katamaranom. Obitelj je potom tražila gdje je Adam bio smješten kako bi preuzeli njegove stvari, obavijestili iznajmljivačicu i dostavili mu prtljagu u bolnicu. "Sam dragi Bog nas je poslao tamo, njemu, polomljenih nogu s motora, mladom strancu", napisala je Eva.

Dodala je da joj činjenica da su nakon toliko godina napokon čuli za njega znači više od novca. "Više mi ovo sada znači što smo napokon čuli za njega nego milijun eura. Sretno, vidimo se, bit će nam drago", poručila je.

Adam joj je odgovorio u komentarima i zahvalio joj na svemu što je učinila za njega. "Eva, nemam riječi kojima bih izrazio svoju zahvalnost što si mi spasila život, tvoju ljubaznost i velikodušnost, kao i zahvalnost tvom sinu. Iako sam zaboravio vaša imena, ovu priču svima pričam već 23 godine i uvijek sam planirao nekako pronaći tebe i Matea. To je bila moja osobna misija", napisao je.

Dodao je da jedva čeka ponovno je vidjeti u kolovozu, a nada se i susretu s njezinim sinom.