Gužve prema moru i kopnu: Čekanja na naplatnima, raste kolona kod Lučkog, pred Rijekom i na Krku

Subotnje popodne donijelo je pojačan promet na važnijim prometnim pravcima diljem zemlje, kako u smjeru mora tako i prema unutrašnjosti. Unatoč povoljnim vremenskim uvjetima za vožnju, na ključnim dionicama bilježe se zastoji i vožnja u kolonama, osobito u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza na izlasku iz zemlje.

Na autocesti A1 u smjeru Zagreba promet je pojačan od čvora Bosiljevo 2, a povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Pred naplatnim postajama Demerje i Lučko formirala se kolona duga oko jedan kilometar koja se i dalje povećava. Povećanje gustoće prometa zabilježeno je i na dionicama između Karlovca i Lučkog te Bosiljeva 2 i Karlovca.

U smjeru mora na A1 vozi se usporeno i u koloni s povremenim zastojima od čvora Gospić preko tunela Sveti Rok do čvora Rovanjska, a gustoća prometa povećana je i između tunela Mala Kapela i čvora Otočac. Izvanredni događaji i oprez nalažu se zbog oštećenja kolnika i odbojne ograde na izlazu iz tunela Sveti Rok te između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika, gdje je brzina ograničena na 80 km/h. Također, zbog vozila u kvaru usporeno se vozi na dionicama Benkovac – Zadar istok te Ravča – Zagvozd u smjeru Zagreba.

Na autocesti A6 u smjeru Zagreba, između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, nalazi se teretno vozilo u kvaru pa se promet odvija po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Na autocesti A7 zbog povećane gustoće prometa između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Vozačima koji putuju prema Crikvenici ili Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće.

Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba oštećena je oprema na kolniku, zbog čega se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Na Krčkom mostu zabilježena je kolona u smjeru otoka Krka koja se proteže od čvora Kraljevica sve do Omišlja, dok u smjeru kopna nema većih zastoja. Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova kod Otrića na dionici Gračac - Knin.

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže siguran razmak.