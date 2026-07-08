Sutkinja raskrinkala laž, a onda je odvjetnik povukao novi potez: Slučaj bivšeg dekana ide u zastaru?

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšem dekanu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, prof. emeritusu dr. sc. Darku Ujeviću, kojeg se tereti za zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema optužnici, Ujević je imenovan za glavnog istraživača na projektu iz 2004. godine, koji je financiralo Ministarstvo znanosti, a u kojem je sudjelovao Tekstilno-tehnološki fakultet. Kako bi si protupravno pribavio imovinsku korist, dekan je tražio od svoja dva sina i njihovog prijatelja da mu pribavljaju ugovore o djelu redovitog studenta. Oni su našli osam studenata koji su podizali studentske ugovore i predavali ih dekanu, a koje je on potom navodno popisao i odobravao isplate za studente koji nikada nisu radili na tom projektu. Tužitelji su, nakon vještačenja, izračunali da si je Ujević na osnovi 42 studentska ugovora pribavio protupravnih 34.449 eura, piše Jutarnji. Studenti su za ugovore dobivali proviziju od 5 do 10 posto.

Bitno je napomenuti i da ovaj slučaj, za koji je prva optužnica podignuta 2018. godine, ali je vraćena na doradu pa je dopunjena optužnica stigla na sud tek u veljači 2024. godine i potvrđena nakon 14 mjeseci, za šest dana odlazi u zastaru.

Darko Ujević Foto: Davor Pongracic / CROPIX/Cropix

Upravo je ovo ključna informacija za razumijevanje onoga što se dogodilo na posljednjem ročištu dekanu Darku Ujeviću (71).

U sudnici se nije pojavio, pa je predsjednica sudskog vijeća upitala njegova dva branitelja, Matu Stjepanovića, koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti, te Matiju Klokočovnika, kojeg je sam odabrao, zašto okrivljenog nema.

"Obavijestila me jučer njegova supruga da je hospitaliziran i u teškom zdravstvenom stanju te da neće doći na raspravu", odgovorio je Klokočovnik sutkinji.

Ona je potom odlučila provjeriti je li Ujević doista hospitaliziran u PB Vrapče, kako je naveo njegov odvjetnik, pa je nazvala bolnicu. Djelatnica prijemnog bolničkog odjela priopćila joj je da tamo Darka Ujevića kao pacijenta nema.

"Okrivljeni nije zaprimljen na bolničko liječenje. Prema evidenciji bolnice, tamo je boravio tijekom lipnja na ambulantnom liječenju u dnevnoj bolnici, ali na trajno bolničko liječenje zaprimljen nije", priopćila je u sudnici sutkinja, pa je Klokočovnik, s obzirom na to da je rasprava zakonski dalje nastavljena, odmah povukao novi potez, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji.

Klokočovnik je potom predao zahtjev za izuzećem predsjednice sudskog vijeća, svih sudaca Županijskog suda u Zagrebu te predsjednika Županijskog suda i njegova zamjenika. Sutkinji je uručio papire s imenima sudaca, a taj zahtjev obuhvatio je čak i suce građanskog odjela.

Sutkinja, nastavno na taj potez, nije imala uvjete za nastavak rasprave, koju je morala prekinuti šest dana prije zastare. Svjesna da slučaj odlazi u zastaru, imala je potrebu osvrnuti se na Ujevićevu taktiku.

"Kao osoba koja radi ovaj posao već 20 godina i, s obzirom na cijeli tijek ovog postupka te navode okrivljenog radi kojih traži izuzeće mene kao raspravne sutkinje, mogu, najblaže rečeno, kazati da je od gospodina Ujevića nekorektno da osoba koja je bila dekan, sveučilišni profesor, emeritus... a što rado ističe, svojim postupanjem pokazuje koliko nimalo ne cijeni rad državnih institucija, sudskog vijeća, pa i svojih branitelja. Cijelo ovo vrijeme troše se novci, a okrivljeni odugovlači postupak, što se može vidjeti iz svih sudskih zapisnika. Naprosto ne mogu dopustiti da gospodin Ujević ovoga trenutka, sjedeći kod kuće, jer u bolnici nije, na ovaj način misli da je lakonski izigrao sve državne institucije", poručila je na kraju sutkinja.

Potez bez sankcije

U slučaju da je odvjetnik eventualno znao kako njegov branjenik nije hospitaliziran i namjerno izgovorio laž, radi se o nedokazivoj činjenici pa stoga nema niti sankcije za odvjetnika.

Naime, odvjetnik može reći da mu je branjenik tako rekao te da on to ne može provjeriti. Osim toga, odnos punomoći je odnos iz povjerenja, a na sudu je da odluči vjeruje li ili ne u riječ odvjetnika, odnosno optuženika. U ovom slučaju, sutkinja je odlučila provjeriti.