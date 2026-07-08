Slovenac pijan jurio autocestom i bježao od policije, a osuđen na blažu kaznu

Slovenski vozač vozio je hrvatskom autocestom pod utjecajem alkohola, gotovo 90 km/h brže od dopuštene brzine te je počinio niz prometnih prekršaja, uključujući i bijeg od policije. Iako je policija tražila strožu kaznu, koja je uključivala i zatvor, vozač se na sudu izvukao uz manju novčanu kaznu od tražene i bez odlaska u zatvor.

Kako je izvijestila PU zagrebačka, 30-godišnjem Slovencu u nedjelju, 5. srpnja, oko 17:40, dok je vozio osobni automobil slovenskih registarskih oznaka na autocesti A3 u smjeru istoka, izmjerena je brzina od 189 km/h na dijelu autoceste gdje je najveća dopuštena brzina 100 km/h.

Kršio propise slalomom

Vozač se nije zaustavljao na svjetlosne i zvučne signale policije, a bježeći je kršio prometne propise tzv. slalom-vožnjom i nekorištenjem pokazivača smjera.

Nakon što je zaustavljen, alkotest je pokazao koncentraciju alkohola od 2,01 promila, utvrđeno je i da mu je vozačka dozvola Republike Slovenije prethodno oduzeta, a kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu.

Policija tražila 90 dana zatvora

Nakon uhićenja vozač je doveden na Općinski sud u Velikoj Gorici, gdje je policija optužnim prijedlogom tražila zadržavanje u pritvoru zbog sprečavanja ponavljanja djela, zatvorsku kaznu od 90 dana i novčanu kaznu od 8550 eura. Također je zatraženo izricanje zaštitne mjere zabrane korištenja strane vozačke dozvole na području Hrvatske u trajanju od godinu dana.

No, Općinski sud, iako je vozača nepravomoćnom presudom proglasio krivim, odlučio se za blažu kaznu, pa se vozač izvukao bez zatvora, a predložena novčana kazna smanjena mu je na 2245 eura te mu je izrečena zabrana korištenja dozvole na godinu dana.