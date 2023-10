Objavljena uznemirujuća snimka otmice mlade Izraelke: "Nemojte me ubiti! Ne, ne, ne!"

Internetom se proširila snimka na kojoj djevojka, sjedeći na stražnjem dijelu motocikla terorista, ispruženih ruku usmjerenih prema svom bespomoćnom dečku, moli za svoj život.

"Nemojte me ubiti! Ne, ne, ne!", govori, ali vozač ubrzava i odvozi ju, ostavljajući pritom u pustinji njezinog bespomoćnog dečka.

This young Israeli girl, Noa, was attending a dance festival in Israel when Palestinian terrorists attacked.



She has been kidnapped and taken into Gaza. #IsraelUnderAttack #Gaza pic.twitter.com/v1OIP7F8gH