Sindikat se oglasio nakon incidenta: "Kontrolor sam pokriva osmosatnu smjenu"

Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja (HSSKL) upozorio je u četvrtak na dugogodišnji manjak kontrolora letenja i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrole letenja tijekom osmosatnih ili duljih smjena radi samo jedan kontrolor, što, tvrde, predstavlja ozbiljan organizacijski i sigurnosni rizik.

Sindikat ističe da u takvim okolnostima nije moguće osigurati zakonom propisane stanke tijekom rada, dok bolest ili drugi objektivni razlozi odsutnosti mogu dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti kontinuitet pružanja usluga korisnicima zračnog prostora.

"U takvim okolnostima odgovornost ne može biti prebačena na pojedinog radnika, nego mora biti prepoznata kao posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada", poručuju iz sindikata.

Reakcija sindikata uslijedila je nakon pisanja medija o kašnjenju slijetanja zrakoplova Ryanaira u Osijeku zbog nepravovremenog dolaska kontrolora u smjenu.

Sindikat brine činjenica da je Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) odgovornost za situaciju u Osijeku prebacila isključivo na kontrolora, umjesto da prepozna vlastiti organizacijski propust. "Ako poslodavac smatra prihvatljivim da jedan kontrolor sam pokriva osmosatnu smjenu, tada mora prihvatiti i odgovornost za posljedice takvog modela rada", ističe se u priopćenju.

HSSKL je također upozorio na, kako tvrdi, dugogodišnje pritiske na operativno osoblje, osobito u Centru oblasne kontrole letenja u Zagrebu, gdje se kontrolore i nadzornike smjena potiče na rad iznad propisanih opterećenja.

Sindikat navodi da se nadzornici smjena izlažu pritiscima kada ograničavaju promet u skladu s propisanim kapacitetima, što, po njihovoj ocjeni, dugoročno narušava sigurnosnu kulturu i povećava rizik za sigurnost zračnog prometa.

Tijekom ljetnog reda letenja hrvatskim zračnim prostorom dnevno prolazi između 3000 i 4000 zrakoplova, zbog čega je nužno osigurati održiv sustav rada, upozorava sindikat i poziva Upravu HKZP-a da preuzme odgovornost za sustavne probleme.