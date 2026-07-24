Šibenski ugostitelj opisao kako su mu zatvorili kafić: "Popili su dva piva pa izvadili značke", oglasila se Porezna uprava

Šibenski ugostitelj Davor Perković, vlasnik kafića Moby Dick, tvrdi da je njegov lokal zatvoren nakon što su porezni inspektori tijekom noći, nakon završetka radnog vremena, naručili dva piva koja konobari nisu fiskalizirali. Kako navodi, objekt je službeno radio do ponoći, a inspektori su u lokal došli oko 1:22, kada su zaposlenici već zatvarali kafić i sjedili ispred objekta.

"Kada je bila zadnja utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, 3. srpnja, moj kafić je radio do ponoći. 15 minuta ranije sam otišao iz kafića i rekao konobarima da zatvore, bila su dva stola, a u 1:22 me zovu iz kafića da je došla Porezna. Nisam ni znao da mi uopće radimo, oni su krenuli spremati, a na kraju su konobari i oni ostali ispred kafića, pili su piće, inspektori su došli i tražili su pivo, moj konobar im je donio i stol ispred televizora. Njih dvojica su popili dva piva, nisu im ispisali račun jer radimo do ponoći, zapisali su sa strane da ujutro ispišu, a onda su oni izvadili značku i to je bio kraj."

Perković kaže da nije poricao prekršaj te ističe kako odgovornost kao vlasnik prihvaća, no smatra da je kazna prestroga.

Objekt je prvo zatvoren na osam dana, a u obrazloženju se navodi da su postojali prekršaji unutar tri godine te da će, ako se prekršaji ponove, biti zatvoren na 15 dana.

Dodaje kako je pokušao ishoditi odgodu izvršenja mjere do razdoblja nakon sezone, ali bez uspjeha, javlja N1.

Vlasnik upozorava da je u ugostiteljstvu, osobito tijekom sezone i u objektu sa 180 sjedećih mjesta, teško izbjeći svaku pogrešku te smatra da bi dio odgovornosti trebali snositi i zaposlenici. Ističe kako njegov lokal posluje tijekom cijele godine, uredno podmiruje sve obveze te je prošle godine imao sedam do osam inspekcijskih nadzora.

Unatoč svemu, poručuje da će nastaviti raditi, ali smatra da ovakav način kažnjavanja demotivira ugostitelje koji posluju legalno.

Na šibenskom području posljednjih se dana provode nadzori Porezne uprave. Usred turističke sezone privremeno su zatvorena dva ugostiteljska objekta u središtu Šibenika.

Osim ovog prvog kafića, jedan lokal je zatvoren zbog viška od 4,30 eura u blagajni.

Priopćenje Porezne uprave

Oglasila se i Porezna uprava koja je u priopćenju navela kako nastavlja s pojačanim nadzorima usmjerenima na suzbijanje sive ekonomije i kontrolu poštivanja poreznih propisa, pri čemu naglašava da se mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti ne izriče zbog pojedinačne pogreške, već isključivo u slučajevima opetovanog i sustavnog kršenja zakona.

Kako ističu iz Porezne uprave, posebna pozornost posvećuje se neizdavanju računa i utvrđivanju neopravdanih manjkova, jer takve nepravilnosti izravno štete građanima, državnom proračunu i svim poreznim obveznicima koji svoje obveze izvršavaju uredno i zakonito.

Iz Porezne uprave poručuju kako neizdavanje računa nije administrativni propust, nego postupanje kojim se zadržava porez koji su građani već platili u cijeni proizvoda ili usluge. Zbog toga će, ističu, i nadalje dosljedno i odlučno postupati prema poreznim obveznicima koji učestalo ne poštuju zakonske propise.

Prema službenim podacima, u razdoblju od 1. siječnja do 23. srpnja 2026. godine provedene su ukupno 4.082 nadzorne aktivnosti usmjerene na poštivanje poreznih propisa i suzbijanje sive ekonomije u području izdavanja i fiskalizacije računa u krajnjoj potrošnji.

Od toga je u razdoblju od 1. lipnja do 23. srpnja 2026. godine provedeno ukupno 2.107 nadzornih aktivnosti, što pokazuje da je više od polovice svih ovogodišnjih kontrola obavljeno tijekom nešto manje od dva mjeseca, odnosno u razdoblju pojačanog gospodarskog prometa tijekom turističke sezone.

Rezultati nadzora od početka godine pokazuju da su utvrđene ukupno 2.763 nepravilnosti, izdano je 1.757 prekršajnih naloga, izrečene su 173 mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti, dok ukupni iznos izrečenih prekršajnih kazni doseže 1.992.726,91 eura.

Samo u razdoblju od 1. lipnja do 23. srpnja utvrđene su 1.232 nepravilnosti, izdana su 584 prekršajna naloga, izrečeno je 109 mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti, a ukupni iznos prekršajnih kazni dosegnuo je 633.646,95 eura.

Porezna uprava poručuje kako će i u narednom razdoblju nastaviti s intenzivnim nadzorima fiskalizacije i izdavanja računa, s ciljem zaštite državnog proračuna, osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja te sprječavanja poreznih prijevara i nelojalne konkurencije.