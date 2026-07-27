Upozorenje ministra Vlajčića: "Pripazite s odlascima u šumu i na Papuk, virus se lako prenosi na obući"

Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je u ponedjeljak da je nepridržavanje biosigurnosnih mjera glavni uzrok širenja afričke svinjske kuge (ASK) te je najavio pojačane inspekcijske nadzore.

Nakon sastanka s kriznim stožerom Virovitičko-podravske županije Vlajčić je rekao da je istočni dio županije jedno od dvaju ovogodišnjih žarišta ASK-a te da je epidemiološka situacija i dalje ozbiljna.

Dosadašnja iskustva pokazuju da je za gotovo svako novo izbijanje bolesti odgovoran ljudski faktor, odnosno propusti u provedbi biosigurnosnih mjera, rekao je.

Najavio je da će veterinarska inspekcija pojačano kontrolirati sva svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, dok će interventni timovi lovaca, uz potporu policije, provoditi pojačani odstrel divljih svinja radi smanjenja rizika od širenja zaraze.

Građane je pozvao da prijavljuju povećanu prisutnost divljih svinja ili njihovo neuobičajeno ponašanje kako bi se moglo pravodobno reagirati.

Posebno je upozorio na opasnost boravka u šumama te istaknuo da su divlje svinje glavni rezervoar virusa.

"Trenutak je da se možda pozabavimo nečim drugim kako bismo ispunili svoja rekreativna zadovoljstva", rekao je Vlajčić.

Objasnio je da se u šumama pronalaze uginule divlje svinje zaražene ASK-om te da postoji velika mogućnost prijenosa virusa na obući, odjeći ili opremi ljudi koji se iz šume vraćaju u naseljena mjesta.

Upozorio je i na potrebu dezinfekcije posjetitelja Parka prirode Papuk nakon izlaska iz šumskog područja.

Ne stvarati zalihe plavog dizela

Govoreći o poskupljenju plavog dizela, rekao je da je za ovu godinu osiguran 231 milijun litara goriva za poljoprivrednike i ribare te pozvao korisnike da ne stvaraju zalihe kako ne bi dolazilo do nestašica na pojedinim benzinskim postajama.

Istaknuo je da država prati situaciju i da će reagirati bude li potrebno.

Nakon sastanka s Upravnim odborom Udruge podravskih proizvođača povrća održanim nakon razgovora o ASK-u Vlajčić je poručio da domaći proizvođači ne smiju biti "paravan za uvoz" te da će država stati iza njih u slučajevima kršenja tržišnih pravila.

Rekao je da Ministarstvo ne može određivati otkupne cijene, ali može, u suradnji s Državnim inspektoratom i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, reagirati na nepravilnosti koje domaće proizvođače stavljaju u neravnopravan položaj.

Pozvao je potrošače da pri kupnji obraćaju pozornost na zemlju podrijetla proizvoda te istaknuo kako "hrvatski proizvod mora imati svoju težinu" i da kupci odabirom domaćih proizvoda podupiru hrvatsku poljoprivredu.

Poljoprivrednica Marija Pomeriz iz Vukosavljevice izjavila je da domaći proizvođači smatraju kako su "očigledno paravan" kupcima uvoznicima iz trećih zemalja poput Albanije, Srbije, Makedonije i drugih.

Oni, prema njezinim riječima, manipuliraju lotovima i deklaracijama, a to vodi k tome da je uvozna roba često lošije kvalitete i upitne zdravstvene ispravnosti.

Pomer je apelirala da se inspekcije prvo usmjere na velike otkupljivače i uvoznike koji nisu proizvođači, a ne na OPG-ove.

Zahtijeva ispitivanje kvalitete uvezene robe, njezine obrade i korištenih sredstava s obzirom na to da su u zemljama izvan EU-a dopuštene tvari koje su u Hrvatskoj zabranjene.