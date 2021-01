Od zagrebačkog je potresa prošlo gotovo deset mjeseci. A napravilo se gotovo ništa. Mislimo na institucije, grad! I sada, brže bolje, jer izbori su tu, sam gradonačelnik opet spašava grad. Zapravo u gradu Zagrebu najbolji je primjer kako vrijede dvostruka pravila. Kako su neki jednakiji od drugih. Kako bogati i moćni smiju što ih je volja, dok obični smrtnici strepe za vlastite živote.

Prava drama oko korištenja puta između vlasnika dviju nekretnina na Tuškancu odvija se već dulje vremena. Točnije od 2017. kada je parcelu kupila Ana Ćurković Ćurić. Na njoj je dvadesetih godina po projektu znamenitog arhitekta Huga Erlicha izgrađena kuća Schwarz. Kasniji vlasnici prodali su sedamdesetih dio voćnjaka roditeljima Ive Ivina.

Oni su na njemu izgradili sebi kuću koristeći prilazni put ucrtan i u građevinskoj dozvoli. Njime su automobilom mogli ući u garažu. Ali više ne mogu jer Ćurkovići sebi grade garažu.

"To je bilo vlasništvo Zmajića i pošto smo mi taj put iskopali, tuda su nam došle sve instalacije, plinska, vodovod, telefon. Tu su stavili četiri stupa da ne bi mogao otvoriti vrata i vrata od svoje garaže ne mogu otvoriti“, govore nam supružnici Ivin.

Stavili su i daske uz garažu. Otišli smo ponovno na lokaciju i pokušali telefonom dobiti vlasnicu Anu Ćurković Ćurić, inače odvjetnicu. Javlja nam se Mate Dadić čiji broj stoji na odvjetničkoj komori. Kaže nam da je krivi broj. Naša kamera je uhvatila da nam se javio čovjek koji je ispred kuće prolazio s jednom ženskom osobom. On nam se javlja opet.

Sljedeći poziv nam je, kako kamera i pokazuje, prekinuo. No primijetili smo u blizini ženu koja nalikuje odvjetnici. Snimatelj je bio u pravu. To jest bila Ana Ćurković Ćurić. A kraj nje suprug Iljko Ćurić. Čovjek koji nam se lažno predstavio i poklopio slušalicu. Pitali smo ga za suprugu, a dok je ona pobjegla u automobil on nas je tjerao s ulice. "Kaj vas to zanima? Gubite se! Bježite!“

Ured za graditeljstvo kaže – smiju što hoće

Pisali smo joj i mailom. U njezino ime odvjetnički ured kaže kako se vodi spor oko puta i kako su taj proces njezini susjedi izgubili. Točno je da su pokrenuta dva procesa. Jedan se ticao ometanja posjeda. Ivan Ivin ga je izgubio i onda su krenuli radovi pred Božić. A drugi, mnogo važniji, tiče se upisa prava na služnost puta. Taj proces, kazali su nam iz Općinskog građanskog suda, još traje.

Prijetilo nam se iz odvjetničkog ureda da se bavimo privatnom stvari, iako je sam način izgradnje kuće itekako od javnog interesa. Kuća se nalazi u gradskoj zoni koja je zaštićena kao kulturno dobro. I nije obnovljena, već je srušena. Iako se to, kazali su nam stručnjaci, u zaštićenoj zoni izbjegava jer je to maksimalno zadiranje u autentičnost i integritet povijesnih struktura.

Pitali smo odmah Grad kada je i tko donio odluku da se kuća Schwarz iz dvadesetih u zaštićenoj zoni može srušiti. Stigao nam je neobičan odgovor u Wordu iz gradskog Ureda za graditeljstvo. Potpisuje ga Dinko Bilić.

"Odluku o uklanjanju građevine donosi njezin vlasnik, a uklanjanju se može pristupiti na temelju projekta uklanjanja nakon što je tijelu graditeljstva pisano prijavljen početak radova. Dana 21. lipnja 2018. prijavljen je početak izvođenja radova na uklanjanju stambene građevine i pomoćne građevine“, stoji u odgovoru.

Mrtvi hladni iz Grada nam odgovaraju kako vlasnik sam odlučuje o uklanjanju što je van pameti. Ponovno im pišemo i tražimo da nam netko pojasni ovaj odgovor jer se srušena kuća nalazi u zaštićenoj zoni, pa se primjenjuje i Zakon o zaštiti kulturnih dobara i ništa se ne može raditi bez suglasnosti konzervatora. Odugovlače više od dva tjedna.

Smjeli su obnoviti, a oni su srušili - nema kazne

Zovemo onda arhitektonski ured projektanta kuće Tomislava Ćurkovića. Prvo pristaje na izjavu, a onda odustaje i samo šalje kratku informaciju da je njegov glavni projekt dobio pozitivno mišljenje gradskog Ureda za zaštitu spomenika kulture. Potpisao ga je nekadašnji pročelnik Silvije Novak. Zovemo ga, ali se ne javlja.

Pred kamere staje sadašnji pročelnik Stipe Tutiš i objašnjava detaljno kronološki što se točno dogodilo.

Investitori i projektanti su imali ideju da naprave rekonstrukciju na toj kući. Predali su projekt i u redovitom i važećem postupku ishodili posebne uvjete, dobili su potvrdu na glavni projekt. Samim time su imali građevinsku dozvolu i mogli su krenuti u konzumiranje iste sa projektom rekonstrukcije.

Mogli su kuću obnoviti, dakle. Ali su je oni srušili! Kako na to nisu imali pravo, na teren je izašao konzervator. I obustavio radove. "To nije sukladno papiru i proceduri koju su u tom trenutku imali ovjerenu od strane gradskog zavoda. Definitivno nisu imali pravo to ukloniti. Naložio je rješenjem da se mora stati s uklanjanjem jer da isto niti ima papire niti ima dozvole“, potvrdio nam je Tutiš.

Ali uklanjanje je tada već bilo pri kraju. Vlasnici su, kaže, tvrdili da je objekt bio u lošem stanju. I? Nikom ništa. Grad je rekao rekonstrukcija, vlasnici srušili, pa je onda grad rekao, dobro kad ste već srušili iako niste smjeli, sad napravite novi projekt uklanjanja. Neki ipak ne moraju poštivati zakone ove zemlje. Oni su iznad njih.

Tutiš kaže da nije bilo prekršajnih sankcija, kao i da ne zna zašto.

Već su ranije gradili bez dozvole…

Zvali smo onda vlasnicu. Slali mail ponovno projektantu, ali i građevinskoj inspekciji. Inspektori su nam kazali da su na teren izašli mjesec dana nakon rušenja i zatekli ih u izvođenju jame.

Građevinska dozvola koju im je izdao gradski ured za graditeljstvo tada nije bila pravomoćna, pa su im naredili da zatrpavanjem uklone jamu. Opet su izvodili radove, a onda dostavili dozvolu.

Kuća je izgrađena u jednoj od najskupljih ulica u gradu gdje se cijena kvadrata zemljišta, kaže nam stručnjak za nekretnine Boro Vujović, može kretati od sedam tisuća kuna na više. "Sigurno i dalje jedna od najskupljih ulica, ali se ne prodaju tamo često nekretnine, a onda kad se prodaju, onda cijena nije u pitanju“, dodaje.

Na drugoj strani grada potpuno suprotan slučaj

I dok s jedne strane grada jedni u najskupljim ulicama mogu kršiti pravila i mirno hodati i graditi, s druge se strane grada, u Vukovarskoj ulici, nemirno hoda jer se stanari drže pravila. Naime, s ove se zgrade ne smije bez mišljenja konzervatora micati sto tona teška armirano-betonska nadstrešnica oštećena u potresu jer je zgrada zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro.

"Teško je i nama koji obavljamo svoj posao i dolazimo u tu zgradu svaki put u strahu jesam li s ovu stranu crte ili s onu stranu crte, da li će mi nešto pasti, da li će se odlomiti koji komad. Ja sam ovdje na poslu i mi isto moramo obavljati svoj posao ulaskom u tu opasno zgradu“, rekla nam je patronažna sestra Lucija Petrik.

A nema joj druge nego u nju oprezno ulaziti jer roditeljima male djece patronažna sestra mora stići. Na ulazu u zgradu važna obavijest za sve stanare i njihove posjetitelje jer se nadstrešnica nakon novijih potresa dodatno nakrivila i stupovi popustili.

Što su točno konzervatori i grad Zagreb čekali deset mjeseci otkako je nadstrešnica oštećena pitali smo pročelnika Tutiša. "U početku su bila rješenja predviđena na jednostavniji i jeftiniji način, a to je da probamo zadržati nadstrešnicu, a ne da skidamo 150 tona s tako velike visine. To je tehnički iznimno zahtjevan i kompleksan zahvat“, pravdao se.

Obećali sanaciju deset mjeseci kasnije

Vijećalo se jako dugo, kaže. I na kraju je donesena odluka da se ide s micanjem. Dva dana ranije predstavnici stanara su bili na sastanku s Milanom Bandićem i članovima gradske uprave. Projekt za uklanjanje je izrađen, kažu nam. Idući tjedan se postavlja skela. Čim je vijest dospjela u medije, gradonačelnik opet ispada superheroj koji u jednom danu rješava problem.

Ali ponovimo - to se dogodilo u potresu prošle godine. Deset mjeseci trajala je strepnja ovih ljudi. Tutiš priznaje, odluka se mogla ranije donijeti. "Da li je bila pogreška moja ili Zavoda, moguće je i to, ali smo jednostavno radili u okolnostima kakve jesu, još uvijek su takve“, nastavio je.

I suvlasnici zgrade u Vukovarskoj i vlasnici kuće na Tuškancu u ovom trenutku ne mogu normalno ulaziti u svoje. Jedni paze da im na glavu nešto ne padne. A drugi, stariji ljudi moraju kroz park stepenicama koje su prijašnji vlasnici susjedne kuće koristili za izlaz u park preko nekadašnjeg voćnjaka. A sada bi ih Ivini trebali koristiti za ulaz u kuću. No, stari su i ne mogu.

"Nemam fizičke snage da bih mogao ići. Kako ću ja doći do kuće, kako ću doći do svih potrepština“, zapitao se gospodin Ivin.

Kako prije prirodne nepogode, tako i nakon prirodne nepogode - jedni su jednakiji od drugih, jednima je dopušteno što drugima nije. Jedni sruše kuću u zaštićenoj zoni bez ikakve dozvole i prođu bez ikakve kazne. Drugi strepe za život jer ne smiju ni taknuti oštećeni i opasni dio zgrade bez dozvole konzervatora i bez izrađenog projekta uklanjanja.

Micanje opasne nadstrešnice stajat će oko dva milijuna kuna. Doznajemo da je stanarima obećano da će to platiti grad Zagreb. A hoće li Ćurkovići ikada platiti što su uklonili nešto što nisu smjeli?

