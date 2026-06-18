I bankari nezadovoljni presudom za švicarce: "Ugrožena je pravna sigurnost, razmatramo daljnje pravne korake"

Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo je ključno pravno shvaćanje prema kojem bivši korisnici kredita u švicarskim francima (CHF), koji su proveli zakonsku konverziju, imaju pravo na isplatu zakonskih zateznih kamata na više plaćene iznose do dana same konverzije. Na ovu odluku ekspresno su reagirale banke, tvrdeći da se njome ozbiljno narušava pravna sigurnost u zemlji.

Hrvatska udruga banaka smatra da ovakav zaokret Vrhovnog suda predstavlja grubo odstupanje od svrhe Zakona o konverziji iz 2015. godine. Podsjećaju kako je tadašnja Vlada naglašavala da je riječ o izvanrednoj, jednokratnoj i sveobuhvatnoj intervenciji kojom se problem CHF kredita trebao trajno i konačno zatvoriti, uz uspostavu ravnoteže među ugovornim stranama.

Bankari ističu kako je Hrvatska razvila jedinstveno zakonodavno rješenje u Europi jer je država izravno intervenirala u ugovore i nametnula bankama obvezu provođenja konverzije. Korisnici su sami birali hoće li to prihvatiti, a oni koji jesu, stavljeni su u položaj kao da su od početka imali kredit u eurima.

"Uklonjeni su učinci rasta švicarskog franka, primijenjene su kamatne stope usporedivih euro kredita, a sve preplate ugrađene su u novi obračun. Banke su pritom podnijele puni trošak konverzije koji je procijenjen na približno milijardu eura", navodi se u priopćenju banaka koje smatraju da je temeljna svrha zakona bila upravo zaustavljanje daljnjih sudskih sporova.

Vrhovni sud odbio koncept "idealnog kredita"

Ipak, unatoč velikom nezadovoljstvu i upozorenjima na negativne posljedice za poslovno okruženje, banke ističu jednu za njih važnu stavku. Vrhovni sud, naime, nije prihvatio koncept takozvanog "punog obeštećenja".

Riječ je o pristupu kojim bi se korisnike CHF kredita retroaktivno dovelo u položaj kao da su od početka koristili neki "idealni kredit" koji tada uopće nije postojao na tržištu. Banke napominju kako bi to dio građana stavilo u neopravdano povoljniji položaj u odnosu na ostale, što nije u skladu ni s praksom Suda Europske unije.

Iz banaka poručuju da će detaljno analizirati cjelovito obrazloženje ove odluke Vrhovnog suda. Najavljuju da će pojedinačno razmotriti sve daljnje pravne mogućnosti i alate koji im stoje na raspolaganju kako bi zaštitili stabilnost financijskog sustava i jednakost sudionika na tržištu.