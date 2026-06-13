Glavaš: "Sve je to huškačka priča. Milanović? Na njega se vrši medijski pritisak"

Nakon što je Visoki kazneni sud pravomoćno potvrdio presudu u slučaju selotejp, a potom u medijima procurila vijest da će predsjednik Zoran Milanović Branimiru Glavašu oduzeti odlikovanja, razgovarali smo s Glavašem koji tvrdi da u tu informaciju nije posve siguran.

"Od toga je napravljena jedna huškačka priča. Ja ne znam kako će predsjednik postupiti, nisam ja s predsjednikom u kontaktu, ali ne vidim razlog zašto bi se on u to miješao. Ja nigdje nisam pročitao da je on to izjavio, nego se jedino reciklira njegova izjava od prije četiri ili pet godina", rekao je.

Glavaš smatra da bi se, ako se već otvara pitanje oduzimanja odlikovanja, trebali primjenjivati jednaki kriteriji na sve osuđene generale.

"Zašto Kolinda Grabar-Kitarović i svi drugi predsjednici nisu oduzimali činove i odlikovanja generalima presuđenima u Haagu? Dakle, nema nikakve razlike između haške presude i hrvatske presude jer Hrvatska priznaje haške presude. Prema tome, otkud pravo Kolindi Grabar-Kitarović da stvara razliku između generala? Onome koji je presuđen u Haagu nećemo oduzeti, a onome koji je presuđen u ovoj pos*anoj državi Hrvatskoj, njemu ćemo oduzeti", rekao je Glavaš za DNEVNIK.hr.

Tvrdi i da se u njegovom slučaju vrši medijski pritisak na Milanovića kako bi mu oduzeo odlikovanja, obzirom da se medijima proširila priča koju, kaže, predsjednik nije osobno potvrdio.

Upitali smo ga i je li razmišljao osobno kontaktirati Milanovića. "Ne bih ja Milanovića zvao i opterećivao ga time. Ne želim uopće predsjednika Republike dovoditi u poziciju da ja razgovaram s njim o toj temi", poručio je.

Govori nam da je to predsjednikovo ustavno ovlaštenje, no ne i ustavna obveza kako je to ranije izjavio ministar pravosuđa Damir Habijan, kojeg je Glavaš pritom nazvao i pogrdnim imenima.

Komentirao presudu

Govoreći o presudi, Glavaš nam je rekao da je još ni on niti njegov odvjetnik nisu dobili, nego da je vidio samo ono što je objavljeno na internetu, no potvrdio je da pripremaju pravne korake.

"Odvjetnik priprema novi pravni lijek. Pravni lijek je Vrhovni sud, zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude. Onda poslije toga slijedi Ustavni sud u Hrvatskoj. Treća stvar je Strasbourg. Upotrijebit ću sva tri pravna lijeka i sve ide svojim tijekom", rekao je Glavaš.

Pritom je dodao da korištenje tih pravnih lijekova ne odgađa izvršenje presude. Glavaš tvrdi da postoji i mogućnost da ne ode u zatvor, pozivajući se na vrijeme koje je već proveo na odsluženju kazne. Ako ipak bude morao ići, kaže da neće dopustiti odvjetniku da ulaže žalbe u njegovo ime.

"Ne dozvoljavam odvjetniku da podnosi žalbu u moje ime. Ako bude podnosio žalbu u moje ime, oduzet ću mu punomoć, pa makar se i radilo o vlastitom sinu", zaključio je Glavaš za DNEVNIK.hr.