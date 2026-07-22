Planirate nabavu? Pogledajte detaljan popis trgovina koje su otvorene ove nedjelje

I ove nedjelje dio prodavaonica i trgovačkih centara u Hrvatskoj otvara svoja vrata za kupce. Ako planirate vikend-nabavu ili odlazak u kupovinu, provjerite gdje možete obaviti kupnju i kako rade objekti u vašem gradu.
Radno vrijeme nedjeljom razlikuje se od grada do grada. Dok pojedine manje prodavaonice prehrambenim namirnicama rade skraćeno, uglavnom u jutarnjim satima ili do ranog poslijepodneva, veći prodajni prostori i trgovački centri u pravilu su otvoreni do 20 ili 21 sat.
Superkonzum
Zagreb:
Sisačka cesta 2, Zagreb (08:00-20:00)
Samoborska cesta 102, Zagreb (08:00-20:00)
Osijek:
Sjenjak 133, Osijek (08:00-18:00)
Split:
Kralja Držislava 22, Split (07:00-21:00)
Kaufland
Zagreb:
Barutanski jarak 54, Zagreb - Barutanski Jarak (07:00-21:00)
Planinska 2F, Zagreb - Peščenica (07:00-21:00)
Julija Knifera 1, Zagreb - Središće (07:00-21:00)
Kneza Branimira 119, Zagreb - Ravnice (07:00-21:00)
Zagrebačka cesta 136, Zagreb - Zagrebačka 136 (07:00-21:00)
Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska (07:00-21:00)
Ulica Karela Zahradnika 16a, Zagreb - Sloboština (07:00-21:00)
Vile Velebita 6, Zagreb - Stari Grad (07:00-21:00)
Jaruščica 6, Zagreb - Blato (07:00-21:00)
Antuna Šoljana 43, Zagreb - Jankomir (07:00-21:00)
Ventilatorska cesta 1, Zagreb - Lučko (07:00-21:00)