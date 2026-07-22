Planirate nabavu? Pogledajte detaljan popis trgovina koje su otvorene ove nedjelje

I ove nedjelje dio prodavaonica i trgovačkih centara u Hrvatskoj otvara svoja vrata za kupce. Ako planirate vikend-nabavu ili odlazak u kupovinu, provjerite gdje možete obaviti kupnju i kako rade objekti u vašem gradu.

Radno vrijeme nedjeljom razlikuje se od grada do grada. Dok pojedine manje prodavaonice prehrambenim namirnicama rade skraćeno, uglavnom u jutarnjim satima ili do ranog poslijepodneva, veći prodajni prostori i trgovački centri u pravilu su otvoreni do 20 ili 21 sat.

Superkonzum

Zagreb:

Sisačka cesta 2, Zagreb (08:00-20:00)

Samoborska cesta 102, Zagreb (08:00-20:00)

Osijek:

Sjenjak 133, Osijek (08:00-18:00)

Split:

Kralja Držislava 22, Split (07:00-21:00)

Kaufland

Zagreb:

Barutanski jarak 54, Zagreb - Barutanski Jarak (07:00-21:00)

Planinska 2F, Zagreb - Peščenica (07:00-21:00)

Julija Knifera 1, Zagreb - Središće (07:00-21:00)

Kneza Branimira 119, Zagreb - Ravnice (07:00-21:00)

Zagrebačka cesta 136, Zagreb - Zagrebačka 136 (07:00-21:00)

Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska (07:00-21:00)

Ulica Karela Zahradnika 16a, Zagreb - Sloboština (07:00-21:00)

Vile Velebita 6, Zagreb - Stari Grad (07:00-21:00)

Jaruščica 6, Zagreb - Blato (07:00-21:00)

Antuna Šoljana 43, Zagreb - Jankomir (07:00-21:00)

Ventilatorska cesta 1, Zagreb - Lučko (07:00-21:00)

Bistrička 6, Zagreb - Sesvete (07:00-21:00)

Rijeka:

Osječka 39, Rijeka - Škurinje (07:00-21:00)

Zametska 44, Rijeka - Zamet (07:00-21:00)

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek (07:00-20:00)

Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00-20:00)

Split:

114. Brigade 6, Split - Ravne njive (07:00-22:00)

Poljička cesta 34, Split - Trstenik (07:00-22:00)

Lidl

Zagreb:

Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00-21:00)

Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00-18:00)

Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (08:00-18:00)

Osijek:

Zeleno polje 8 A, 31000 Osijek (08:00-18:00)

Split:

Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00-23:00)

Plodine

Rijeka:

Ulica Trninina 3, Rijeka (07:00-21:00)

Ulica Zvonimirova 3, Rijeka (07:00-22:00)

Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00-22:00)

Interspar

Rijeka:

Janka Polića Kamova 81A, Rijeka (08:00-21:00)

Ulica Marija Gennarija 18, Rijeka (07:00-21:00)

Split:

Josipa Jovića 93, Split (08:00-22:00)

Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.

Tommy

Rijeka:

Braće Stipčić 3, Rijeka (07:00-13:00)

Kvaternikova 65, Rijeka

Split:

Put Brda 13, Split

Šibenska 9, Split

Varaždinska 3 A, Split

Matoševa 29, Split

Zoranićeva 5, Split

Miroslava Krleže 1, Split

Držićeva 1, Split

Matice hrvatske 1, Split

Hrvojeva 2, Split

Dražanac 46 B, Split

Svetog Petra 44, Split

Šoltanska 12, Split

Žnjanska ulica 4, Split

Eurospin

Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00-21:00)

Cesta dalmatinskih brigada 7a, Matulji (08:00-21:00)

Štrmac 303, Labin (08:00-21:00)

Ulica istarskih narodnjaka 17, STOP SHOP, Pazin (08:00-21:00)

Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00-22:00)

Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00-22:00)

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30-22:00)

4. gardijske brigade 1, Zadar (08:00-22:00)

STOP SHOP, Đakovo (08:00-14:00)

Žutska ulica broj 1, Biograd (08:00-21:00)

Južna magistrala 3, Šibenik (07:00-21:00)

Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00-21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje