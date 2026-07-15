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Idete u nabavu? Donosimo detaljan popis trgovina i šoping-centara koji su otvoreni ove nedjelje
PišeDNEVNIK.hr,
15. srpnja 2026. @ 17:18
Prije planiranje tjedne nabave namirnica ili brzi odlazak po sitnicu koja vam nedostaje za ručak provjerite tko zapravo radi.
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Kako bismo vam maksimalno olakšali organizaciju vikenda pripremili smo svježi popis lokacija koje će ove nedjelje biti otvorene za kupce.
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Bez obzira na to trebate li obaviti veliku obiteljsku nabavu ili samo skoknuti po svježi kruh, u nastavku donosimo detaljan pregled otvorenih trgovina i trgovačkih centara po najvećim gradovima.
Superkonzum
Split:
- Kralja Držislava 22, Split (07:00 - 21:00)
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb – Barutanski jarak (07:00 - 21:00)
- Planinska 2F, Zagreb – Peščenica (07:00 - 21:00)
- Julija Knifera 1, Zagreb – Središće (07:00 - 21:00)
- Kneza Branimira 119, Zagreb – Ravnice (07:00 - 21:00)
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb – Zagrebačka 136 (07:00 - 21:00)
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb – Jablanska (07:00 - 21:00)
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb – Sloboština (07:00 - 21:00)
- Vile Velebita 6, Zagreb – Studentski grad (07:00 - 21:00)
- Jaruščica 6, Zagreb – Blato (07:00 - 21:00)
- Antuna Šoljana 43, Zagreb – Jankomir (07:00 - 21:00)
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb – Lučko (07:00 - 21:00)
- Bistrička 6, Zagreb – Sesvete (07:00 - 21:00)
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka – Škurinje (07:00 - 21:00)
- Zametska 44, Rijeka – Zamet (07:00 - 21:00)
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek (07:00 - 20:00)
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00 - 20:00)
Split:
- 114. brigade 6, Split – Ravne njive (07:00 - 22:00)
- Poljička cesta 34, Split – Trstenik (07:00 - 22:00)
Lidl
Zagreb:
- Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00 - 21:00)
- Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00 - 18:00)
- Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (08:00 - 18:00)
Osijek:
- Zeleno polje 8A, 31000 Osijek (08:00 - 18:00)
Split:
- Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00 - 23:00)
Plodine
Zagreb:
- Ljubljanska avenija 2B, Zagreb (07:00 - 22:00)
Rijeka:
- Ulica Ivana Trnine 3, Rijeka (07:00 - 21:00)
- Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00 - 22:00)
Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.
Interspar
Zagreb:
- Slavonska avenija 11D, Zagreb (08:00 - 21:00)
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A, Rijeka (08:00 - 21:00)
Split:
- Josipa Jovića 93, Split (08:00 - 22:00)
Tommy
Rijeka:
- Braće Stipčić 3, Rijeka (07:00 - 13:00)
- Kvaternikova 65, Rijeka
Split:
- Put Brda 13, Split
- Šibenska 9, Split
- Varaždinska 3A, Split
- Matoševa 29, Split
- Zoranićeva 5, Split
- Miroslava Krleže 1, Split
- Držićeva 1, Split
- Matice hrvatske 1, Split
- Hrvojeva 2, Split
- Dražanac 46B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Šoltanska 12, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- Zagrebačka ul. 49G, Sisak (09:00 - 18:00)
- Cesta dalmatinskih brigada 7a, Matulji (08:00 - 21:00)
- Štrmac 303, Labin (08:00 - 21:00)
- Ulica istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin (08:00 - 21:00)
- Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00 - 22:00)
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00 - 22:00)
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30 - 22:00)
- 4. gardijske brigade 1, Zadar (08:00 - 22:00)
- Stop Shop, Đakovo (08:00 - 14:00)
- Žutska ulica 1, Biograd (08:00 - 21:00)
- Južna magistrala 3, Šibenik (07:00 - 21:00)
- Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00 - 21:00)
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- City Center one Zagreb East (09:00 - 21:00)
- Z Centar Zagreb (09:00 - 21:00)
- Supernova Sisak West (09:00 - 14:00)
- Supernova Karlovac (09:00 - 21:00)
- Lumini Varaždin (09:00 - 21:00)
- Stop Shop Gospić (09:00 - 14:00)
- Stop Shop Labin (09:00 - 14:00)
- Stop Shop Pazin (09:00 - 14:00)
- Galerija Poreč (07:00 - 22:00)
- Hey Park Zadar (08:00 - 21:00)
- Supernova Zadar (09:00 - 22:00)
- Max City Pula (09:00 - 21:00)
- Supernova Šibenik (08:00 - 21:00)
- Dalmare Šibenik (09:00 - 21:00)
- Stop Shop Kaštel Sućurac (09:00 - 14:00)
- Tower Center Rijeka (10:00 - 21:00)
- Mall of Split (09:00 - 21:00)