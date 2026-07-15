Idete u nabavu? Donosimo detaljan popis trgovina i šoping-centara koji su otvoreni ove nedjelje

Kako bismo vam maksimalno olakšali organizaciju vikenda pripremili smo svježi popis lokacija koje će ove nedjelje biti otvorene za kupce.

Bez obzira na to trebate li obaviti veliku obiteljsku nabavu ili samo skoknuti po svježi kruh, u nastavku donosimo detaljan pregled otvorenih trgovina i trgovačkih centara po najvećim gradovima.

Superkonzum

Split:

Kralja Držislava 22, Split (07:00 - 21:00)

Kaufland

Zagreb:

Barutanski jarak 54, Zagreb – Barutanski jarak (07:00 - 21:00)

Planinska 2F, Zagreb – Peščenica (07:00 - 21:00)

Julija Knifera 1, Zagreb – Središće (07:00 - 21:00)

Kneza Branimira 119, Zagreb – Ravnice (07:00 - 21:00)

Zagrebačka cesta 136, Zagreb – Zagrebačka 136 (07:00 - 21:00)

Jablanska ulica br. 80, Zagreb – Jablanska (07:00 - 21:00)

Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb – Sloboština (07:00 - 21:00)

Vile Velebita 6, Zagreb – Studentski grad (07:00 - 21:00)

Jaruščica 6, Zagreb – Blato (07:00 - 21:00)

Antuna Šoljana 43, Zagreb – Jankomir (07:00 - 21:00)

Ventilatorska cesta 1, Zagreb – Lučko (07:00 - 21:00)

Bistrička 6, Zagreb – Sesvete (07:00 - 21:00)

Rijeka:

Osječka 39, Rijeka – Škurinje (07:00 - 21:00)

Zametska 44, Rijeka – Zamet (07:00 - 21:00)

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek (07:00 - 20:00)

Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00 - 20:00)

Split:

114. brigade 6, Split – Ravne njive (07:00 - 22:00)

Poljička cesta 34, Split – Trstenik (07:00 - 22:00)

Lidl

Zagreb:

Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00 - 21:00)

Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00 - 18:00)

Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (08:00 - 18:00)

Osijek:

Zeleno polje 8A, 31000 Osijek (08:00 - 18:00)

Split:

Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00 - 23:00)

Plodine

Zagreb:

Ljubljanska avenija 2B, Zagreb (07:00 - 22:00)

Rijeka:

Ulica Ivana Trnine 3, Rijeka (07:00 - 21:00)

Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00 - 22:00)

Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.

Interspar

Zagreb:

Slavonska avenija 11D, Zagreb (08:00 - 21:00)

Rijeka:

Janka Polića Kamova 81A, Rijeka (08:00 - 21:00)

Split:

Josipa Jovića 93, Split (08:00 - 22:00)

Tommy

Rijeka:

Braće Stipčić 3, Rijeka (07:00 - 13:00)

Kvaternikova 65, Rijeka

Split:

Put Brda 13, Split

Šibenska 9, Split

Varaždinska 3A, Split

Matoševa 29, Split

Zoranićeva 5, Split

Miroslava Krleže 1, Split

Držićeva 1, Split

Matice hrvatske 1, Split

Hrvojeva 2, Split

Dražanac 46B, Split

Svetog Petra 44, Split

Šoltanska 12, Split

Žnjanska ulica 4, Split

Eurospin

Zagrebačka ul. 49G, Sisak (09:00 - 18:00)

Cesta dalmatinskih brigada 7a, Matulji (08:00 - 21:00)

Štrmac 303, Labin (08:00 - 21:00)

Ulica istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin (08:00 - 21:00)

Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00 - 22:00)

Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00 - 22:00)

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30 - 22:00)

4. gardijske brigade 1, Zadar (08:00 - 22:00)

Stop Shop, Đakovo (08:00 - 14:00)

Žutska ulica 1, Biograd (08:00 - 21:00)

Južna magistrala 3, Šibenik (07:00 - 21:00)

Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00 - 21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje