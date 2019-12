Roditeljima kojima je oduzeto dvoje djece na brigu je ostavljena petogodišnja djevojčica. Bili su pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, a pred djevojčicom su gledali pornografske filmove i imali spolne odnose. To su radili pune dvije godine sve dok, pretučena po tko zna koji put, majka nije otišla prijaviti nasilje u Centar. Tada je djevojčica socijalnim radnicima ispričala kako je imala spolne odnose s vlastitim bratom.

Ovu rečenicu u veljači ove godine izgovorila je petogodišnja djevojčica u Centru za socijalnu skrb: "Dok se mama i tata seksaju, ja se seksam s bratom."

Da to nije izgovorila, nikada se možda ne bi ni doznalo da je žrtva zlostavljanja od najranije dobi. Centru su njezini majka i otac poznati godinama jer dvoje, od ukupno četvero djece, im je već oduzeto. Spomenuta djevojčica izdvojena je iz obitelji tek kada je slučajno u Centru izgovorila da se seksa s bratom. Nakon toga je počela otkrivati još veće strahote.

"Ima film koji mama i tata gledaju u kojem se seksa guza i ljubi, a teta makne grudnjak i vidi se g****a, p***a i s**e, netko ljubi s**e, a i gica se seksala u filmu s nekim", rekla je djevojčica multidisciplinarnom timu jedne zagrebačke poliklinike.

Pornofilmovi sa životinjama bili su uvertira nakon koje bi roditelji pred njom spolno općili. Ako bi majka odbila uslišati očevu želju, uslijedila bi kazna premlaćivanjem. Ono što su roditelji radili na katu, ona je navodno radila s bratom u prizemlju. Sve se to navodno događalo uz poticaj roditelja.

Sve jezive detalje ponovila je kliničkom psihologu nekoliko tjedana kasnije. Tijekom razgovora je počela i crtati.

"Tata me zvao u bratovu sobu da gledam crtiće i to se dogodilo. Došla je mama i vidjela je kroz deku. Opa! Mi se uplašili, skočili i pili kavu. Samo dva puta se dogodilo zato što je mama vidjela", ispričala je djevojčica.

Mještani i obitelj tvrde da optuženi mladić nije kriv

Na prvi pogled radi se o slučaju monstruoznog zlostavljanja od strane roditelja i brata. No, pred lice pravde stao je samo brat koji je nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora. Roditelji nisu ni optuženi.

Međutim, nad cijeli slučaj nadvio se i veliki oblak sumnje jer osuđeni mladić u vrijeme zločina uopće nije živio s roditeljima, što potvrđuje njegova rodbina i mještani. U znak podrške osuđenom mladiću pred osječkim sudom organizirali su mirni prosvjed. Mi smo ih posjetili u selu gdje se sve i događalo.

"On je moj brat i mi ćemo dati sve od sebe da ga izvučemo iz zatvora da bude s nama", rekla je Ana.

"Živa bi skočila u vatru, živa. Ne samo ja, nego cijelo selo. Ja vam garantiram svojim životom: da odete kod bilo koga u kuću i da pitate za njega, svi bi rekli isto. Znači, on nije kriv", kroz suze je ispričala Marina.

Osuđeni je najstarije dijete disfunkcionalnih roditelja: "Njegova obitelj nije vodila brigu dok je bio još beba", potvrdila je Ana. Zbog toga ga je uzeo stric Ivo s čijom je obitelji proveo veći dio života.

"Ja dajem svoj život za njega. Ja sam njega othranio, ja sam to dijete podigao na noge", rekao je Ivo.

"Prihvatili smo ga kao da je naš brat. Mi smo svi skupa spavali u istom krevetu, jeli iz istog tanjura, pili iz iste čaše. Nikad ruku nije stavio, prste, a kamoli da je nešto napravio", ispričala je Marina.

Dok je živio kod strica, roditelji su dobili još dvoje djece, kćer i sina. Čitavo vrijeme bili su pod paskom Centra za socijalnu skrb te su im djeca ubrzo oduzeta.

"Onda je došlo četvrto dijete koje se vuklo. To može cijelo selo potvrditi. Oni spavaju, rade kojekakve stvari, a dijete hoda po selu po snijegu. Nitko se nije brinuo za njega", ispričao je Ivo.

"Oni su gledali porniće pred djetetom. To je dijete sve gledalo, to je dijete sve vidjelo. Majka nije ništa smjela reći jer bi ju onda tukao, zlostavljao, skidao. Morala bi gola stajati pored kreveta, smrzavati se po zimi", dodao je.

Ponuđeno mu je da prizna u zamjenu za kraću kaznu, ali je odbio

Za slučaj je znala i obitelj i cijelo selo. Prijavljivali su oni, a prijavljivala je i zlostavljana supruga, ali se uvijek ponavljao isti scenarij: "Ona prijavi, pa drugi dan povuče. Prijavi pa povuče", rekao je Ivo.

Početkom veljače ponovno je pretučena. Otišla je na socijalno, a tamo je i djevojčica progovorila.

"On nije vrijeme ni provodio s obitelji, nego je većinom bio na poslu i sa svojom djevojkom kod njezinih roditelja", rekla je Ana.

Na vrata je uskoro pozvonila policija, a mladić je priveden 23. travnja.

"Otac je otišao za Njemačku dan prije nego što je priveden u zatvor, prije nego je policija došla po njega. Sumnjamo da je pobjegao od svega toga", dodala je Ana.

Iz zatvora od tada više nije izašao. Uhićen je to neposredno prije objave zaruka s Valentinom, djevojkom s kojom je u vezi posljednje dvije i pol godine. Kod nje je živio i rijetko je dolazio kod svojih roditelja. Nudili su mu, tvrdi Valentina, da prizna i da mu smanje kaznu, ali je to odbio.

"On je rekao da ne želi priznati jer nije to napravio, a to može napraviti samo osoba koja nije mentalno zdrava. Ja, kao i svaka djevojka, ne bi bila s nekim da sam primijetila nešto. Stvarno je osoba za poželjeti", rekla nam je Valentina.

"Ona je rekla: 'Sina sam strpala u zatvor, sad još sam moram i muža pa imam mir u kući. To je rekla. Čak je možda i ona malu nagovorila", dodala je Valentina.

Po odgovore smo otišli do majke i oca

U ovom slučaju previše odgovora visi u zraku, a dva su mlada života u pitanju. Po odgovore smo otišli i do majke koja je pristala na razgovor iako je u bolnici.

"Ja sam rekla da on nije kriv ništa. Ja sam to rekla i milijun puta ću reći da kriv nije ništa", rekla je. "Ona zna fantazirati, ona je rekla: 'Mama, ja moram lagati.'"

Ipak, majka nam je otvoreno priznala da je njihova petogodišnja kći gledala snošaje nje i njezina muža te da ju je na to prisiljavao njezin muž. Međutim, rekla je da muža nije htjela poslati u zatvor jer nije htjela da joj kći ostane bez oca.

I otac, koji je potvrdio da njegov optuženi sin gotovo da i nije imao kontakta s njegovom kćeri, ima svoju verziju priče. Rekao je da je sa svojom ženom imao spolne odnose dok je kći bila u sobi, ali da je ona spavala i da ništa nije vidjela.

Također, tijekom telefonskog je razgovora odbacio optužbe da je seksualno zlostavljao kćer te dodao da nikada o takvim temama nije razgovarao s njom. Porekao je i da je tukao suprugu i rekao da smatra da je dobar roditelj.

I samim je stručnjacima teško nedvojbeno utvrditi što se točno dogodilo.

"Ako je dijete dugo vremena bilo zlostavljano ili zanemarivano, moguće je da dođe do preklapanja nekih događaja. Isto tako, važno je napraviti jako dobru procjenu djeteta da bismo vidjeli u kojoj je razvojnoj fazi. Utječe li neki dio fantazmatskog, što se s razvojem očekuje, na ono što se stvarno doživljava?", rekla je klinička psihologinja Renata Ćorić Špoljar.

Psihijatrijsko vještačenje djevojčice nije provedeno, nego je korišteno samo ono što je izjavljivala psiholozima. Pedijatar je pri pregledu utvrdio da je dijete spolno netaknuto, a jedina je dobra vijest da je sada u sigurnim rukama.

