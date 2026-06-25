Odlaze na Dubai tretman i kupke s listićima zlata: "Bila je ogromna torta na tri kata i kanapeići"

Alma je dizajnerica odjeće za pse, Ljiljana slastičarka, a Leona groomerica, odnosno stručnjakinja koja se bavi uređivanjem pasa. Posla, kažu, imaju preko glave jer vlasnici na svojim ljubimcima ne štede, pa ni kad je u pitanju kupka s listićima zlata. Priču o životu na visokoj psećoj nozi donosi reporterka Provjerenog Maja Medaković.

Pas. Čovjekov najbolji prijatelj. Radni kolega, vodič i asistent, čuvar, član obitelji. No za neke i puno, puno više. Netko tko zaslužuje skupe spa-tretmane.

Pseći luksuz par excellence. Ljubav kakvu zaslužuju ili mnogima pretjerivanje? Mišljenja su podijeljena.

Alma šije u svojoj radnoj sobi i dok je vani plus 35 i noću dok na drugom kraju svijeta nastupaju Vatreni. Almina mašina ovih dana ne zna za pauzu. "Kad je ovakva gužvica, dok su velike narudžbe, onda to bude i više od 8 sati." Dresovi reprezentacije najveći su hit i kako koji sašije, kaže, tako se i proda. "U svim veličinama. Pamučni, ugodni, mekani, i za cure i za dečke, tako da to najviše radim, pa kad zatvorim oči, pred njima su kockice."

Zimi je to krzno, ljeti cvjetni uzorci, često til i šljokice, jer Alma itekako prati trendove. Sve što izađe iz njezina dizajnerskog studija mora biti prvoklasno.

"Ako je to za psa, ne mora značiti da mora biti odrađeno ajde, idi mi, dođi mi. To mora biti isto kao i za čovjeka", naglašava Alma, čije se kreacije s ponosom na četiri noge šeću ne samo Hrvatskom nego i diljem svijeta.

Ljiljana Štajduhar slastičarka je za pse. "Amerika to radi već ohoho desetljeća unazad i to je apsolutno normalno. Međutim, mi smo sasvim drukčiji mentalitet. Ljudi još uvijek drže pse i na lancu i ovakve su im stvari zapravo nepojmljive.

Ljiljani, inače profesorici filozofije i religijske kulture, ovo je sasvim neplanirano postalo biznis i nešto čime prehranjuje obitelj. Ni manje ni više nego izradom torti za pse! "To je samo zdrav, izbalansiran mesni obrok, koji smo mi oblikovali u tortu za pse", objašnjava.

Pravo malo remek-djelo kojeg se ne bi postidjeli ni ljudski rođendani. Rađene po narudžbi od namirnica isključivo za ljudsku upotrebu, od junetine, piletine ili puretine, po recepturi koju je sama razvijala godinama, uz dodatak još samo dva temeljna sastojka – mrkve i špinata.

Da će danas, dvadesetak godina kasnije, doći do ovoga, kaže Ljiljana, nije ni sanjala. U želji da pomogne svom psu alergičaru, najprije je počela izrađivati domaće keksiće. Malo-pomalo sve je preraslo u ozbiljan posao i suradnju s pet-friendly hotelima. Ali pseće torte još uvijek su nešto zbog čega ih gledaju s podsmijehom i čuđenjem iako potražnja za njima stalno raste.

"Imali smo catering za jedan pseći rođendan. Bila je jedna velika torta na tri kata, ogromna. Išli su kanapeići", prisjetila se Ljiljana.

Ako ste mislili da su torta na tri kata i catering za pseći rođendan zaista previše, što biste tek rekli na ovo? Listići 23-karatnog čistog zlata. Zajedno s maskom, njegujućim uljima i pjenicom za hlađenje.

Leona Kostadinović je groomerica. Na Dubai tretman dolaze najčešće za neke rođendane, posebne prilike, kad žele priuštiti svom psu nešto ekstra i vlastiti novčanik olakšati za 150 eura. Ali, kaže Leona, vlasnica samoborskog salona za grooming, interesa itekako ima.

Psi ovdje imaju kraljevski tretman, od kupke s nanočesticama i ozonom za dubinsko čišćenje i mekšu dlaku do masaže. Spa-iskustvo s pet zvjezdica. Specijalnost su joj mali psi, a klijenti, kaže, razni. Da za svoje kućne ljubimce žele samo najbolje, nju nimalo ne čudi.

"Psi su nam i terapeuti, možda i zamjenski partneri u nekom slučaju, a i djeca. Pogotovo netko tko nema djecu, poistovjeti se i pas preuzme tu ulogu", kaže Leona i dodaje da ništa od toga nije pretjerivanje. "Ja bih radije njoj kupila bolju oprsnicu ili šampon nego sebi. Netko tko nema pse možda, ne znam, plati za personaliziranu tablicu za auto ili neke bolje felge, ja to gledam tako. Svatko ima svoj đir."

"Vani je normalno da se itekako brine o psima i da im se želi pružiti najbolji mogući život za sve ono što oni nama zapravo pružaju. Veliku ljubav, prijateljstvo, oni su tu za nas, vesele nam se više nego naši partneri ponekad kad dođemo doma. Zato mislim da je jako lijepo da im to vratimo na neki način", kaže Leona.

Maženjem na kauču, šetnjom u prirodi, bacanjem loptice u parku. Ili pak spa-tretmanom s listićima zlata, dizajnerskom odjećom ili specijalnom rođendanskom tortom. Što je normalno i primjereno, ovisi isključivo o vama. I dubini vašeg novčanika.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Maje Medaković.