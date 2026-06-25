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Odlaze na Dubai tretman i kupke s listićima zlata: "Bila je ogromna torta na tri kata i kanapeići"

Piše DNEVNIK.hr, 26. lipnja 2026. @ 10:05 komentari
Provjereno: Pseći luksuz - 11
Provjereno: Pseći luksuz - 11 Foto: Provjereno
Kanapei i torte na tri kata za rođendanske zabave, dizajnerske krpice, masaže i spa-tretmani – i sve to za pse! Mnogi sada možda i okreću očima, dok drugi s razumijevanjem kimaju glavama jer smatraju da njihovi ljubimci to zaslužuju. Svoju ljubav prema životinjama tri su žene, sugovornice Provjerenog, pretvorile u karijeru.
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