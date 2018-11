Tito Gubić je muškarac koji je promijenio ime i glumio ženu samo kako bi pobjegao pravnom sustavu. No, imao je i pomgača, Bornu Belšu. Ekipa emisije Provjereno doznala je kako je on trebao pomagati unesrećenima. Naime, bio je zaposlen u Zadarskoj hitnoj. Ema Branica je istražila zašto novca u blagajni manjka na svim radnim mjestima na kojima je radila sadašnja šefica zadarskog saniteta.

Ekipa emisije Provjereno dobila je dojavu kako u hitnoj pomoći u zadarskoj županiji radi njihov stari poznanik, Borna Belša, psihijatar pomagač Tita Gubića. Tada se predstavio kao liječnik bjelovarske psihijatrije, a zapravo je dobio otkaz iz te bolnice.

Pisao je recepte na ljude koji te lijekove uopće ne trebaju ili nisu njegovi pacijenti, hodao je u vrućim hlačicama i hvalio se grudima po bolnici. Zlorabio je i faksimil bolnice.



Liječnik koji i sam ima višestrukih problema i dalje se javlja na natječaje. Tako je ljeto odradio u hitnoj na Pagu, ali tamo dobio otkaz. ''Najnovije su mu dali otkaz jer je sam pacijentu naplatio 5 000 kuna radi vađenja pacijentu bodlja od ježa'', rekao je anonimni izvor u glasovnoj poruci za Provjereno.

Ekipa emisije Provjereno ga je zvala, ali nije htio razgovarati s ukoliko ne izbrišu sve s interneta o njemu. Reporteri su tražili očitovanje ravnatelja. Napisao im je kako je opomenu pred otkaz dobio jer je izdao recept za Viagru za nepostojećeg pacijenta.

Potvrdio je da je dobio otkaz, ali i dodao da tu nije kraj. ''Unatoč otkazu isti se nastavio koristiti uniformom i pečatom Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije te izdavati lijekove i propisivati recepte predstavljajući se kao zaposlenik Zavoda dok je istovremeno slao prijeteće mailove ravnatelju i djelatnicima Zavoda o čemu je podnesena prijava PU Zadarskoj'', stoji u ravnateljovu odgovoru.

Radnici u strahu od otkaza

I nije to jedino što je ekipi emisije Provjereno dojavljeno o ovoj ustanovi. Sanitetski prijevoz u Zadru ovog lipnja prešao je iz Doma zdravlja pod ingerenciju tog Zavoda za hitnu pomoć. Tada su u novoj firmi djelatnici tako dobili i novu voditeljicu saniteta, Luciju Rožić. Radnici su njezino ime provjerili na internetu i nemalo se iznenadili.

No, nisu se radnici pobunili protiv grijeha iz njezine prošlosti već zbog onih svagdašnjih. Mnogi se nisu htjeli snimati jer ih je strah otkaza. Drugi su odlučili progovoriti jer nakon pregršt godina radnog staža ne mogu više trpjeti. ''Znam što ti ljudi proživljavaju, koje stresove, koliko suza, koliko plača i izlaze s posla. I danas je voditeljica rekla, čuvši da idemo na Provjereno, regairala je tako da ćemo platiti svi, da će nam poslati na vrata socijalnu službu i policiju'', ispričala je medicinska sestra saniteta ZHM Zadarske županije Ines Goja.

Od 2013. godine zaposlena je kao medicinska sestra u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije. Bivši kolege također nemaju lijepih riječi o voditeljici. ''Kad smo se uspjeli nje riješiti, doslovno smo svi predahnuli'', rekao je anonimno bivši kolega. Jednu je kolegicu navodno snimila u donjem rublju dok se presvlačila i optužila ju da tako zavodi liječnike.

Neugodnosti, laži, agresivna komunikacija, vožnje u nemogućim uvjetima ako joj se niste svidjeli. To je ono što navode radnici, medicinske sestre i vozači, i oni koji su prije radili s njom i oni kojima je sada nadređena.

Radila je i u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije. Ni tamo nije sve prošlo kako treba. Zavod je protiv nje pokrenuo sudski spor zbog gotovo 17 tisuća kuna. Ekipa emisije Provjereno otišla ju je upitati za sve činjenice i navode. Rekla je kako nije radila niti u jednom drugom Zavodu, ali je radila sezonski u Novalji kao vanjski suradnik. Reporterima je rekla kako informacije o tome naplaćuje li se netko od nje provjere u Zavodu. ''Znači da sam ja znala da će Provjereno doći pisat autobiografiju o meni, ja bi vam donijela od svog rođenja tako da bude kompletno, da nema rupa'', rekla je voditeljica saniteta Rožić reporterima.

Ranije je slala mailove redakciji Provjerenog

Ekipa emisije provjerila je njezine navode i zvala ravnateljicu Zavoda koja nije htjela puno komentirati jer ipak, kaže, uspijevaju naplatiti dug.

Rožić zaboravlja kako ipak obavlja voditeljsku dužnost u javnoj ustanovi. Osim što ima podređene, radi i s novcem. I trebala bi biti jedina voditeljica, jer po zakonu nema mjesta za dvije. Ipak u ovoj ustanovi to nije slučaj. ''1.6. sam trebala započeti s radom, kada mi je u 9 sati došao ravnatelj i upoznao me sa novom voditeljicom, Lucijom Rožić. Pitala sam ga kako voditeljicu upoznaje s voditeljicom, na to mi je odgovorio da moj ugovor nije važeći i da ga on ne priznaje'', govori Jasna Krpina, voditeljica saniteta ZHM Zadarske županije. Pa ako ga ne priznaje, govori Jasna, zašto ga nakon spajanja saniteta s hitnom nije osporio.

Sada je Lucija Rožić voditeljica. Prije godinu dana, dok to nije postala, uporno je slala mailove na redakciju emisije Provjereno. Silno je željela da naprave prilog o ravnatelju. Nazivala ga je tvorom, tajno ga snimala, uvjeravala kako radi protuzakonito. Naime, imala je operaciju pa je zahtjevala novo radno mjesto.

Unatoč tome postala je voditeljica. Ravnatelj je neformalno rekao kako je nakon invalidske komisije imala neka ograničenja za rad, pa da jednostavno nije imao nikakvo drugo radno mjesto za nju. Tako je Jasnu, dotadašnju voditeljicu, govori, javno ponizio pred svima. Ona više nije imala radno mjesto. ''Jednostavno nemam gdje raditi, nemam što raditi. Ignoriraju me, ljudi su se jednostavno iz straha od te nove voditeljice izolirali od mene. Čak me nisu pozdravljali, nekima kojima je bilo neugodno radije bi bježali da se uopće ne pozdrave'', govori Jasna.

Ako niste njezin igrač slijedi kazna. Iz popodnevne smjene idete na put. Lucija Rožić to demantira.

''Ja sam da budem iskren čak u jednom momentu dogovarao s kolegama iz policije da me zaustave pa da napišu kaznu i meni i firmi jer jednostavno doć u 11 sati navečer s posla i onda ujutro u tri sata krenut na put za Zagreb baš i nije normalno'', anonimno je ispričao jedan vozač.

Voze ljude, a zbog rasporeda ne spavaju ni par sati. Preko Jasne se prelomilo. Uz silne prijevoze trebala je predati račune sutradan, a voditeljica ju je, iako je to znala, poslala na prijevoz koji oduzima pola radnog vremena i stavila ju u nemoguću misiju. ''Zamolila sam vozača na povratku da me ostavi na internoj. Na internoj su me zaprimili. Imala sam visoki tlak, visoke otkucaje, 150-160 su bili i dobila sam šećer. Znači ja sam se taj dan slomila'', prepričava Jasna.

Podnesena anonimna prijava zbog nepravilnosti s računima

Otišla je na bolovanje zbog mobinga i pokrenula radni i spor za narušavanje dostojanstva radnika. ''Bilo je 'povuci tužbu, a mi ćemo ti dati neko drugo radno mjesto''', ispričala je.

A računi su ostali voditeljici na brizi. Zapravo, opet radi s novcem. Pa je tako protiv nje podnesena anonimna kaznena prijava zbog nepravilnosti s računima. DORH je odgovorio kako su izvidi u tijeku. Ekipa emisije Provjereno joj je pokazala račune na kojima nedostaje dokaz da su predani na blagajnu. Ona je rekla kako je s računima sve uredu. ''Kažem vam, da sam znala da ćete vi doć danas ja bi isto pripremila papire'', govori Rožić.

Poslala je pet dana kasnije takozvane dokaze da je novac uplatila, ne u blagajnu gdje bi trebao biti, već zamjeniku ravnatelja. Ekipa emisije Provjereno kontaktirala je zamjenika i pitala ga što je s tim. ''Reći ću samo na tu temu da sam sve prijavio policiji i toliko za sad o tome'', rekao je telefonom zamjenik ravnatelja ZHMZŽŽ Mirko Erstić.

Ponavlja li se povijest tek će se utvrditi izvidima policije. Ljudi i dalje u strahu dolaze na posao. Neki i kilometrima daleko od kuće, ali bez potrebe i logike.

Ravnatelj nije htio stati pred kameru, rekao je dosta mu je medijskog cirkusa. Zamjenik ravnatelja ne smije ništa kometirati zbog istrage, jer ga je voditeljica optužila da je uzeo 36 tisuća kuna. Ekipi emisije Provjereno poslala je k tome i dopis gdje traži od ravnatelja očitovanje za zamjenika. Iako se radi o novcu za sanitetske prijevoze koje ne pokriva HZZO već sam pacijent za kolovoz i rujan, urudžbirala ga je ni manje ni više nego nekoliko dana nakon razgovora s reporterkom emisije Provjereno.

