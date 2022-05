"Problem prekida trudnoće u Hrvatskoj je sustavan" rekla je za Provjereno Jasna Karačić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata. "U ovim slučajevima kada se pacijentice šalje u Sloveniju, to bi morao biti način koji je dogovoren sporazumno sa Slovenijom gdje će se slati pacijentice, ali im se eksplicitno mora reći da se taj zahvat ne može napraviti u Hrvatskoj. Ovdje mi govorimo da se nešto može napraviti, ali se ne želi napraviti“, kaže Karačić.

"Svatko od nas može imati svoje mišljenje i svoje prosudbe, ali zakon je jasan, Ustav je jasan, Ustavni sud je jasan, ovdje nije pitanje borbe za jednu gospođu i njenu sudbinu i život, ovdje je pitanje borbe za vladavinu prava“, komentar je profesorice Sanje Barić s Pravnog fakulteta u Rijeci na slučaj trudnice Mirele Čavajde kojoj su bolnice u Zagrebu tjednima odbijale obaviti prekid trudnoće, unatoč dijagnozi progresivnog tumora fetusa zbog kojeg ima male šanse za preživljavanje do porođaja, a velike za teška mentalna oštećenje i život nimalo dostojan čovjeka, ako preživi.

"U Hrvatskoj je umjetno stvoren front na kojem je na jednoj strani trudnica i njena odvjetnica i dobar dio javnosti, a s druge strane struka“ kaže dr. Tripimir Goluža KBC Zagreb za emisiju Provjereno, dok ginekologinja dr. Jasenka Grujić naglašava "Naše sekularno zakonodavstvo se nužno u ovakvim situacijama sukobljava s takvim stavovima mojih kolega koji nameću svoj svjetonazor profesiji, ali ga nameću i pacijentici".

Priču sličnu Mirelinoj ispričala je za Provjereno prije godinu dana Zorica Zrile, kojoj su u riječkom KBC-u u 23. tjednu trudnoće dijagnosticirali anencefaliju, odnosno tešku malformaciju fetusa. Savjet koji je dobila od liječnika jednak je onome kojeg su u klinici Sv. Duh u Zagrebu dali Mireli Čavajdi.

"Rekli su mi da odem u Sloveniju, ali usmenim, a ne pismenim putem, da ne ostane pisani trag", priču donosi novinarka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić. U tom trenutku Zorici i njezinom suprugu sve je ovo bilo teško prihvatiti, od same dijagnoze, do činjenice da dijete nema šanse preživjeti, do upute da u Sloveniji obave pobačaj ili da čekaju termin poroda u Hrvatskoj još četiri mjeseca.

"Tko se ne nađe u takvoj situaciji ne može znati koliko je to bolno" rekao je otac Vedran Buila za Provjereno u veljači 2021. godine. "Kada vam netko predoči da ćete još četiri mjeseca uredno čekati, gledati trbuh i da će na kraju biti ishod takav da će se dijete roditi mrtvo, teško je to opisati".

"Kako je ići na porod? Kao da vam fali pola vas, s tim osjećajem idete gore, dok žene oko vas rađaju, čujete plač djeteta vi znate da vaše dijete neće zaplakati, o tome se radi“, prisjeća se Zorica.

Tu priča oko riječkog KBC-a staje. Ništa ne piše ni u otpusnom pismu, tek u jednoj rečenici da „dijete nema šanse za preživljavanjem“, a kao preporuka i terapija određen je „razgovor s pacijenticom“, i to je to.

Nakon što su kontaktirali slovensku kliniku, saznaju da takav zahvat stoji 5000 eura. Oni nemaju te novce, traži će od HZZO-a i kontaktirali su odvjetnicu isti dan. I njih se u tom slučaju šalje u KBC Zagreb da tamo provjere mogu li obaviti prekid trudnoće. 23. prosinca obavljen je zahvat.

„Idete doma bez praznog zagrljaja. Ja sam mama, ali bez djeteta“. Zoricu su, kao i Mirelu, naši liječnici su neformalno uputili da uslugu, koju po našem zakonu mogu obaviti u hrvatskim bolnicama, obave u Sloveniji.

Nameće se pitanje što je to drugačije u Sloveniji zbog čega Mirela, Zorica i mnoge trudnice koje su se odlučile za legalan prekid trudnoće, rješenje traže izvan domovine.

„Problem prekida trudnoće u Hrvatskoj je sustavan“, kaže Jasna Karačić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata. "Počinje od vrha jer cjelokupna zdravstvena zašita mora pružati potporu u svim slučajevima pacijenticama. Znači u ovim slučajevima kada se pacijentice šalje u Sloveniju, to bi morao biti način koji je dogovoren sporazumno sa Slovenijom gdje će se slati pacijentice ali im se eksplicitno mora reći da se taj zahvat ne može napraviti u Hrvatskoj. Ovdje mi govorimo o problemu pošto se može napraviti, ali se ne želi napraviti“, kaže Karačić.

„Nije nužno da je način na koji se u Sloveniji to tumači ispravniji nego u Hrvatskoj“ kaže dr. Trpimir Goluža. „Ja vjerujem hrvatskim institucijama i smatram da se u ovome svemu može iznaći rješenje“.

„Hrvatska i Slovenija imaju gotovo identične zakone“ naglašava profesorica Barić. „Praksa se posve razlikuje, ali zašto? Zato što u Hrvatskoj puzajuća skupina građana, manjinska skupina građana, koja ekstremno primjenjuje ovaj zakon nameće svoje tumačenje suprotno Ustavu RH, suprotno Zakonima RH“.

Jasna Karačić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata ističe: „Ono što je potrebno je upravo to da bolnice nemaju jasna pravila kojeg će se zakona držati, nego odlučuju o svakom slučaju zasebno bez jasnih pravila i uputa i to je ono što je nedopustivo“.

Zakon propisuje da prekid trudnoće nakon 10. tjedana od dana začeća komisija prvog stupnja može odobriti u slučaju kada se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim ili duševnim manama.

U oba ova slučaja, ističe Karačić, radi se o teškom kršenju prava pacijenata. "Ona definitivno nije bila obavještena ni o svojim pravima ni o svojim mogućnostima. Mora znati svaki korak koji se događa u procesu te sva svoja prava koja ima u Hrvatskoj i sva joj ta prava moraju biti omogućena u Hrvatskoj.“

Mirelu su u zagrebačkom Svetom duhu odbili uz obrazloženje da nemaju obučene liječnike za prekid trudnoće u tom stupnju. U istoj bolnici svi liječnici pozivaju se na priziv savjesti. Za razliku od Hrvatske, u čijim se javim bolnicama 60 posto ginekologa poziva na priziv savjesti, u Sloveniji je taj broj znatno manji, 10%, a Slovenija je pritom jedna od zemalja s najmanjim brojem pobačaja u Europi.

U prošloj su godini samo u Brežice na pobačaj otišle 134 žene iz Hrvatske.

„Sudskih je puteva nekoliko, vodit će se u republici Hrvatskoj, a bude li potrebno naravno doći će i do Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, kaže profesorica Barić. „Moramo biti svjesni, nije važno koliko će Hrvatska platiti, grozno je što ova gospođa pati, ali je najgore od svega što se radi o sustavnom problemu odnosno o sustavnoj priči o kršenju vlastitog Ustava i vlastitih zakona, bez obzira što tko od nas mislio kako bismo mi postupili u toj situaciji“.

"Vi se u tim trenucima osjećate tako jadno i očajno, jer vi bi sve dali na ovom svijetu da možete izvući da to dijete bude zdravo."

I baš je tu bit priče. Ovo nisu bile neželjene trudnoće i bebe, ovo nije nečiji hir, ovo je odluka žena temeljena prije svega na potrebi, a onda na zakonu i pravu. O odlukama ovih žena možete misliti što god želite, no one su zakonski neupitne.