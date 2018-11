Tragična priča obitelji Adžaip iz Dicma ujedno je i tragična priča o hrvatskom zdravstvu 2018. godine. Pacijent je bio u kritičnom stanju i bila je potrebna hitna operacija, ali liječnik nikako ne dolazi, a svaka je minuta presudna. Poslušali su savjet medicinske sestre i platili liječniku kako bi što prije došli na red. Pacijent je preminuo, a ogorčena obitelj tada se ponovno zaputila liječniku, ali ovog su puta posjet KBC-u Split snimali.

Nisu imali izbora, pa su poslušali savjet medicinske sestre i cijelu obitelj digli na noge kako bi skupili taj iznos od 3000 eura, koliko je potrebno kako bi odobrovoljili liječnika da operira što prije. Ali, obitelj Adžaip iz Kaštela nije imala sreće. Njihov voljeni suprug, tata, sin, preminuo je.

Obitelj pacijenta kirurgu je novac dala prije operacije srca, i to u njegovu uredu na Odjelu kardiokirurgije na Firulama KBC-a Split. ''Ja sam izvadila kuvertu iz svoje torbe, stavila njemu na stol. On je šutio. Nije bilo ni hvala ni ništa'', govori Ljubica Adžaip.

Sve je počelo sredinom listopada. Pedesetogodišnji Ivica Adžaip iz Dicma završio je na Hitnoj u Sinju, teško je disao. Prvo su mu rekli da ima upalu pluća i propisali antibiotike. Vratio se kući, ali je jedva dolazio do zraka, gušio se. Obiteljska liječnica poslala ga je u Split. Na hitnoj su brzo napravili pretrage.

Odvezli su ga na kardiologiju na splitske Križine. Pretrage su ondje trajale danima. Uklonili su vodu oko srca, a kašalj je prestao. No, nešto s najvećom arterijom nije dobro. Otkrivaju da je proširena i zbog toga mora žurno na operaciju, ali na drugom odjelu, na Firulama. Prije premještaja, glavni kardiokirurg s tog odjela treba ga doći posjetiti.

Teško će doći na red bez novca

Ljubica Adžaip počela je pretraživati krirurgovo ime na internetu, da vidi tko to Ivici treba doći. Na internetu je pronašla fotografije nekoliko liječnika, a kada je medicinsku sestru u bolnici upitala koji je od liječnika na fotografiji je onaj kojeg Ivica čeka. Sestra joj je tada rekla da tog liječnika nema na fotografijama, ali da će, ako baš njega čekaju, teško doći na red bez novca.

Sutradan je, kaže, kirurg došao i rekao Ivici kako je operacija opasna, ali da bez nje neće dugo živjeti. Situacija je za obitelj bila bezizlazna. Nisu znali trebaju li poslušati riječi medicinske sestre ili čekati da njihov najmiliji dođe na red. Jasno je što bi svatko napravio za člana svoje obitelji. Ljubica je otišla kod rodbine posuditi novac. Kada je liječniku dala novac, on joj je ljubazno objasnio operaciju i što će se događati na operacijskom stolu. Ljubica je iz njegove ordinacije izašla sretna.

Bio je ponedjeljak, 12. studenog. U utorak je Ivicu čekala jedna pretraga. I onda je, kaže, kardiokirurg rekao da će zvati u srijedu. Ivica je tada bio jako loše. Prošlo je bilo već tri tjedna otkako mu je indicirana žurna operacija. Ljubica je supruga u bolničkom krevetu našla kao mrtvaca i digla na Križinama. Odvezili su ga u takvom kritičnom stanju na Odjel intenzivne njege, a onda stiže doktorov poziv.

Napokon će Ivicu prebaciti na Firule, a operirat će ga najranije u petak. Ljubica je liječnika molila da ga operiraju ranije, a obećala ga je i nagraditi. I nagradila ga je nakon operacije koja je napravljena dan prije planiranog datuma.

''Rekao je da ne treba, ali ju je ipak zadržao''

Kirurg mu je davao, kaže, ipak neke šanse za život. Misleći da je malo ono što mu je ranije dala, ponovno posuđuje novac, a ovaj put od cijele rodbine. Uspjela je skupiti 2000 eura. Ponovno su ga, kaže, u ured kirurga s Firula odnijele Ljubica i Božana Čorić, rođakinja preminulog.

''Kad je nosila drugu kovertu, tad je rekao ne treba, ali opet je zadržao, nije ju vratio. Mi smo mislile on kao doktor zna da je to operacija uspješna i da će bit sve dobro, pa ako hoće novce, eto mu i novci, spasi život'', govori Ljubica Adžaip.

Život nije spašen. Ivica je preminuo, u nedjelju, 18. studenog. Duboko tužne, potresene, ljute i razočarane, odlaze u njegovu kancelariju sutradan. Ovoga puta snimile su razgovor. Ljubica je od liječnika tražila da joj vrati novac, treba joj za sprovod, a drugog novca nema jer je sve dala njemu kako bi spasio njeziniog supruga. Na snimci se čuje kako liječnik govori kako dio priče oko povratka novca ''uopće nije upitan''.

S liječnikom su se Ljubica i Božana našle na parkingu u Dugopolju. ''Krenula prema njegovom automobilu. On je rekao da se vratim i da sjednem u auto. Prišao je našem automobilu. Otvorila sam prozor. I prvo što je pitao je da li smo same i odgovorile smo da jesmo. Onda je izvadio iz torbice dvije koverte. I dao ih meni'', prepričava Ljubica. S vraćenim novcem, Ljubica je platila Ivičin pogreb.

Situacija za oduzimanje licence

Ekipa emisije Provjereno otišla je u Hrvatsku udrugu pacijenata i dokaznu snimku pokazala predsjednici Jasni Karačić. Ostala je šokirana nakon preslušane snimke. ''Ovo je definitivno situacija za oduzimanje licence. Takav liječnik nema što raditi u jednoj javnoj bolnici u zdravstvenom sustavu sa pacijentima. Nema što raditi'', kaže Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

U udrugu je u posljednje tri godine, otkako je ona na njezinu čelu, službeno stiglo šest prijava za uzimanje mita na Odjelu kardiokirurgije na Firulama. ''Bila je prijava da je kao šef odjela odgovoran za uzimanje novaca i da ako se želi doći na vrijeme na zahvat, taj zahvat morat platit. Informacije su bile različite koje su se kretale od 1000 eura do 5000 eura. To se radi na jedan suptilan način. Kaže se pacijentu da ima dva tjedna života ili mjesec dana života, a ustvari mu se kaže da će doći na red za šest mjeseci do godinu dana'', rekla je Karačić.

Upravo iz tog razloga što u Hrvatskoj nema mnogo kardiokirurga i što su pacijenti svjesni da će možda baš trebati tog liječnika kojeg prijavljuju, ostaju anonimni. Ljubica i Božana doktora su posljednji put posjetile prije nekoliko dana. Tražile su Ivičinu liječničku dokumentaciju. S njima je išla i ekipa emisije Provjereno, a i taj je razgovor sniman. Iako na novoj snimci liječnik jasno kaže da bi najradije da se taj dio priče s novcem zaboravi, kada ga je nazvala ekipa emisije Provjereno, zaista gubi pamćenje.

U KBC-u Split nisu upoznati sa slučajem

Sutradan se redakciji Provjerenog obraća odvjetnički ured koji zastupa doktora navodeći da je učinio sve u svojoj moći da spasi Ivicu. Ističe i da je tijekom operacije utvrđena druga dijagnoza od one koju su ustanovili kardiokirurškom obradom. Da je operacija ranije izvršena, tvrdi, ishod bi bio isti. ''Što se tiče navoda da bi doktor "uzeo novac..." isti je potpuno netočan. Ovaj navod ne predstavlja ništa drugo nego najteži oblik klevete, te bilo kakvo objavljivanje istog sigurno će rezultirati postupkom zaštite i traženjem satisfakcije od Nakladnika. Doktor naprosto ne vjeruje da je ova konstrukcija plod stava obitelji Pokojnika'', stoji u priopćenju iz Odvjetničkog ureda.

Klinički bolnički centar Split nije, kaže, upoznat s ovim, pa na upit rerpotera Provjerenog nisu odgovorili. ''Vrlo ružna situacija, vrlo ružna slika za cjelokupno hrvatsko zdravstvo. Po ovome treba definitivno postupati jučer, a ne danas'', kaže Jasna Karačić.

Ljubica i Božana su sve prijavile i kriminalističkoj policiji. Oni će slučaj proslijediti DORH-u. Sada su na potezu institucije da dokažu kako ne želimo živjeti u državi u kojoj život ima cijenu, u državi u kojoj se pacijenti uz novac koji svaki mjesec izdvajaju za liječenje, zadužuju, podmićuju pojedine liječnike. I to za to da bi se trgnuli, pregledali i pokušali spasiti život osobe koja im je sve na svijetu i za koju bi dali i učinili baš sve.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr