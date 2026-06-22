Kilometarske kolone guše hrvatski Zlatni otok: Rješenje postoji, ali zapelo je - u papirima

Bez gužvi i muke - tako je izgledao kraj produženog vikenda na cestama. Promet pojačan, ali bez većih zastoja.

"Krenule smo negdje oko pola jedan", kazala je Dunja iz Zagreba, a na pitanje zašto baš tada odgovara. "Zbog gužve, da je bude što manje."

"Promet je bio pojačan tijekom popodneva, posebno u večernjim satima. Vjerujem da su na to računali i svi oni koji su krenuli na produženi vikend", izjavila je Zvjezdana Horvat iz HAK-a.

Zvjezdana Horvat, HAK Foto: DNEVNIK.hr

No neka druga ljetna računica već se osjeća uz more. Počevši od Splita.

"Nije ugodno čekati već dva sata na ovoj vrućini, ali idemo na godišnji, pa se ne ljutimo", kazala je Gordana iz Zagreba.

"Ja sam na trajekt došao u 11:30, a doma ću biti u tri i pol", rekao je Jakša s Brača.

Suosjećaju oni i sa sjevera Jadrana.

Ljetni pritisak na cestama Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo je prvi vikend kada počinje sezona i očekivati je da bude automobila", izjavila je Maja iz Zagreba.

"Zasad je još izdržljivo, ali bit će još vruće. Nemamo ni klimu", primijetio je Oliver iz Čakovca.

Ipak, oni koji tom cestom prolaze svakodnevno, dobro znaju i njezinu drugu stranu.

Riječ je o Krku, jednom od najprometnijih hrvatskih otoka, na kojem sjever i jug doslovno povezuje samo jedna glavna prometnica, točnije državna cesta. Kako se njome nastavlja prema trajektima za Cres i Lošinj, svaka gužva postaje dio šireg problema.

Ljetni pritisak na cestama Foto: DNEVNIK.hr

"Gužve su ogromne, kolone su duge i po 15 do 20 kilometara. Put do Zagreba, koji bi inače trajao oko dva sata, zna se pretvoriti u noćnu moru od četiri ili četiri i pol sata, što je zaista neprihvatljivo", požalio se Ivan iz Zagreba.

Unatoč svemu, gosti stižu - samo lani gotovo njih 300.000. No, za stići do mora potrebno je prvo proći test živaca.

"Iskreno, u subotu sam došao neplanirano i čekao sigurno dva sata. Bilo je teško, naporno i vruće, ali bio sam psihički pripremljen da će biti tako", ispričao je Petar iz Slovenije.

Ljetni pritisak na cestama Foto: DNEVNIK.hr

Rješenje problema - Plava magistrala. Nova prometnica koja bi povezala Krk od Omišlja, preko Dobrinja i Vrbnika, do spoja na glavnu cestu iznad Punta.

No ta priča traje još od 2023. godine, kada je najavljen projekt vrijedan oko 100 milijuna eura. No zapelo je - ne na asfaltu, nego u papirima: u usklađivanju prostornih planova.

"Trasa se usklađivala dulje vrijeme. U županijskom planu imamo koridor, ali on nije dovoljno precizan pa se sada općine praktički trebaju prilagoditi kroz svoje prostorne planove", pojasnio je Ivica Budimir iz Hrvatskih cesta.

Ivica Budimir, Hrvatske ceste Foto: DNEVNIK.hr

Nadaju se tome i mještani - da Krk ne ostane raj s razglednice do kojeg se sve češće dolazi - čekanjem u koloni.