Kilometarske kolone guše hrvatski Zlatni otok: Rješenje postoji, ali zapelo je - u papirima

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Piše Lara Radaković, 22. lipnja 2026. @ 21:15 komentari
Ljetni pritisak na cestama
Ljetni pritisak na cestama Foto: DNEVNIK.hr
Produženi vikend završio je bez većih prometnih gužvi, ali pravi ljetni pritisak na cestama tek se očekuje. Posebno se to osjeti u smjeru obale i otoka, gdje jedna prometnica često nosi sav teret sezone. Na Krku se zato godinama čeka Plava magistrala, nova cesta koja bi trebala rasteretiti otok. Pitanje je kada bi ona mogla zaživjeti?
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