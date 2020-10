Kada se traženi i opsežni studiji ekonomije i prava sjedine, to rezultira studijem Financija i poslovnog prava na Effectusu. Interdisciplinarnost tih područja jamči konkurentnost na tržištu rada, a kontinuirano usvajanje novih znanja osnova je uspješne radne i poslovne karijere, smatra novo pojačanje Effectusa Mladen Vedriš.

Ovaj profesor s dugogodišnjim iskustvom te veliki ekspert za pravo i gospodarstvo podijelio je kakve novosti očekuju sadašnje, ali i buduće studente. Naglasio je važnost kolegija Ekonomska analiza prava, koji on predaje te se dotiče atraktivne teme djelovanja Europske unije, osobito u procesu raspodjele i korištenja sredstava EU fondova.

Spoj ekonomije i politike ono je čime ste se bavili dobar dio svoga obrazovnog puta. Što se tijekom godina do sada promijenilo?

Točno, to je bio dio mojeg obrazovanja, pa i djelovanja, ali isto tako bitno je to kontinuirano prenositi i na studente. Promjene koje je donijelo vrijeme i globalizacija vezane su, poglavito nakon krize od 2007. do 2009., za sve veću pozornost regulative koja smanjuje rizike u poslovnom životu; od makrorazine – države, do mikrorazine – poduzetništva.

Odlučili ste napraviti još jedan korak u karijeri time što ste postali predavač na Effectusu, što to znači za Vas?

Osobno, to je novi izazov, ali na cijelom novom području. Spoj prava i financija, odnosno ekonomije u širem kontekstu zahtjevan je ne samo teorijski nego i praktično. I to ne tek kao ispitna građa, nego znatno više. Predstavlja jedan od alata za razvoj uspješne poslovne karijere.

Po Vašem mišljenju komu je namijenjen studij Financija i poslovnog prava na Effectusu?

Studij je prvenstveno namijenjen studentima od kojih se većina na početku studiranja ne može precizno opredijeliti između prava i ekonomije, odnosno financija. Drugačije rečeno, onih koji žele na ta dva područja biti prisutni ne samo tijekom studija već i sutra na svojem radnom mjestu.

Možete li nam ukratko reći važnost kolegija kojeg ćete predavati u novoj akademskoj godini?

Kolegij Ekonomska analiza prava izuzetna je mogućnost da se studente uputi u to kako djeluje Europska unija, poglavito u procesu raspodjele i korištenja sredstava EU fondova. Kako ekonomija utječe na propise, ali i kako propisi mogu poticati pojedine gospodarske sektore i otvaranje novih radnih mjesta vezano za politike održivog razvoja.

Ekonomija je pak poput vožnje na cesti, a pravo – to su pune i iscrtane linije, ograničenja brzine i druga upozorenja koja omogućuju što sigurniju vožnju. prof. Mladen Vedriš

Koliko su ekonomija i pravo povezani, je li njihova interdisciplinarnost mjerljiva?



Usporedbe radi, to je kao kod automobila odnos motora, karoserije i upravljačkog mehanizma. Jedno bez drugoga ne ide. Pravo daje dopustive okvire djelovanja, a ekonomija je motor kojim se zaista i djeluje.

Je li povezanost ekonomije i prava nova znanstvena disciplina i suvremeni intelektualni pokret ili znanost koja seže do klasika ekonomskih misli Adama Smitha?

Rasprave na tu temu sežu davno u prošlost, no teorijske osnove u novom vremenu otpočele su jačati gdje drugdje nego u SAD-u prije otprilike pola stoljeća. Nešto kasnije ta se vrsta analize proširila na područje Europske unije. Primjerice, jedna od bitnih odrednica nove politike Europe jest zelena ekonomija; istinski spoj politike i regulative zaštite okoliša i niza novih ekonomsko – poduzetničkih prilika na području kružne ekonomije, e-mobility aktivnosti, novih tehnologija materijala.

Što ekonomija može pružiti pravu i obrnuto?

Ekonomija je za pravo područje bitnog djelovanja u regulativi; efikasno uređeni pravni okviri daju ekonomiji neophodnu sigurnost kroz jasno određene uvjete poslovanja. Ekonomija je pak poput vožnje na cesti, a pravo – to su pune i iscrtane linije, ograničenja brzine i druga upozorenja koja omogućuju što sigurniju vožnju.

Mladen Vedriš novo je predavačko pojačanje na Effectusu (Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL)

Otvaraju li se nova područja poslovanja na polju ekonomske analize prava kao posljedica promjena u propisima Europske unije?

Da, apsolutno. Već spomenuta orijentacija na zelenu ekonomiju politika je tzv. 4 E – temeljnih prioriteta Europske unije u idućem vremenskom razdoblju: ekonomija, energija, ekologija i edukacija. Sva naznačena supstancijalno bitna događanja zahtijevaju visoku kvalitetu pravne regulative. I to je neiscrpna mogućnost za zapošljavanje diplomiranih studenata koji su ovladali tom materijom.

Za kraj, Vaša poruka svim sadašnjim i budućim studentima Effectusa?

Studirajte na ovom Visokom učilištu ozbiljno i odgovorno. Znanje koje tu u kontinuitetu usvojite osnova je za vašu uspješnu radnu i poslovnu karijeru. Usvojite i ponesite što više znanja – to je vaša najsigurnija osobna investicija.

Ta osobna investicija rezultira kapitalom koji vam nitko neće moći oduzeti i čija vrijednost ne pada bez obzira na sve rizike – znanjem. Pod geslom ''Stremi visinama'' pravi korak u novom dobu nudi interdisciplinarni studij iz Financija i poslovnog prava na Effectusu. Kako Vedriš ističe, ekonomija i pravo područja su koja studentima Effectusa neće biti prisutna isključivo tijekom studija, već i na radnom mjestu, a pružena znanja usklađena su s potrebama gospodarstva i razvojem društva.