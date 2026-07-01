Važno upozorenje: "Oni nisu stvari koje možemo odložiti dok smo na odmoru"

Napuštanje psa ili mačke prije godišnjeg odmora nije samo iznimno okrutno nego i kažnjivo zatvorskom kaznom, ali treba imati na umu i da odgovoran odnos prema životinji podrazumijeva mnogo više od samog izbjegavanja napuštanja, kontinuirano upozorava udruga Prijatelji životinja.



"Pas na lancu kojega netko povremeno obiđe ili pas i mačka ostavljeni na čuvanje neprovjerenim osobama nisu primjeri odgovorne skrbi. Ako životinju ne vodimo sa sobom, moramo unaprijed osigurati da će tijekom naše odsutnosti biti na sigurnom i da će imati kvalitetnu skrb”, poručila je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata udruge Prijatelji životinja.

Nije svaki smještaj za životinje jednako siguran

Mnogi pretpostavljaju da svi hoteli za pse i mačke posluju pod jednakim uvjetima i nadzorom. Međutim, nije dovoljno da netko na internetu oglašava čuvanje pasa i mačaka, upozorava Klopotan Kačavenda i objašnjava: "Ako se radi o usluzi koja se naplaćuje, pružatelj usluge treba imati registriranu djelatnost za obavljanje takve usluge, a objekt u kojem se životinje smještaju mora biti registriran za privremeni smještaj kućnih ljubimaca i udovoljavati propisanim uvjetima za njihovu zaštitu i dobrobit.



Te uvjete (prostora, opreme, skrbi o životinjama, vođenja evidencija i stručnosti osoblja) propisuje Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca. "Cilj registracije nije administracija, već zaštita zdravlja, sigurnosti i dobrobiti životinja koje su privremeno povjerene na brigu drugima", naglašavaju Prijatelji žviotinja.

Kao što dijete ne ostavljamo u neregistriranom vrtiću...

Odabiru privremenog smještaja za životinje trebalo bi pristupiti jednako odgovorno kao i odabiru skrbi za druge članove obitelji. Kao što dijete ne bismo ostavili u neregistriranom vrtiću, tako ni psa ili mačku ne bismo smjeli prepustiti osobama ili objektima za koje ne znamo pružaju li odgovarajuće uvjete i posluju li u skladu s propisima, napominju Prijatelji životinja na čijim stranicama se m ože pronaći popis hotela koji primaju kućne ljubimce i plaža za pse.



"Vjerojatno većina misli da će se hoteli za pse i mačke natjecati tko ima bolje uvjete, a da će skrbnici pažljivo birati gdje će ostaviti svojeg četveronožnog člana obitelji. Nažalost, to ne mora biti tako. Uvijek postoje oni koji se sjete u zadnji čas tražiti smještaj i oni kojima je najvažnija cijena pa će zažmiriti na sve drugo jer radi se samo o dva tjedna godišnjeg odmora", ukazuje Klopotan Kačavenda.

Kvaliteta, a ne najniža cijena

Neki hoteli za pse i mačke nude i videonadzor preko kojega skrbnici u svakom trenutku mogu vidjeti svojeg ljubimca, napomenula je i dodala: "To danas ni za jednog vlasnika objekta za privremeni smještaj životinja nije teško ni skupo osigurati, a svakako je pohvalno. Cijena ne bi smjela biti glavni kriterij pri odabiru smještaja, već bi skrbnici trebali unaprijed obići objekt i raspitati se o uvjetima boravka, mogućnosti veterinarske skrbi i načinu nadzora životinja."



Stoga Prijatelji životinja pozivaju građane da koriste isključivo registrirane objekte za privremeni smještaj kućnih ljubimaca i da Državnom inspektoratu prijave svaki slučaj za koji postoji sumnja da se usluge smještaja pasa i mačaka pružaju protivno propisima. "Psi i mačke nisu stvari koje možemo odložiti dok smo na odmoru. Oni su članovi naših obitelji i potpuno ovise o našim odlukama. Zato im moramo osigurati siguran i kvalitetan smještaj kada ih privremeno povjeravamo drugima na brigu."



