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Tužiteljstvo podnijelo žalbu

Kako je to moguće? Sud pustio maloljetnike iz Dubrave nakon brutalnog cipelarenja žrtve

Piše Hina, 23. lipnja 2026. @ 18:56 komentari
Zagrebačka policija traži muškarca s fotografije
Zagrebačka policija traži muškarca s fotografije Foto: PU zagrebačka
Snimku nasilničkog horora u Dubravi vidjela je cijela Hrvatska: jedan je udarao dok je žrtva bila na tlu, četvorica cipelarila, šesti dovršavao, a sedmi bodrio. Tužiteljstvo se žalilo na odluku suda o puštanju na slobodu.
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Tužiteljstvo podnijelo žalbu
Kako je to moguće? Sud pustio maloljetnike iz Dubrave nakon brutalnog cipelarenja žrtve
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