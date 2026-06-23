Kako je to moguće? Sud pustio maloljetnike iz Dubrave nakon brutalnog cipelarenja žrtve

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Zagrebu podnijelo je žalbu protiv rješenja suca za mladež zagrebačkog Županijskog suda zbog odbijanja prijedloga za određivanje istražnog zatvora petorici maloljetnika zbog pokušaja ubojstva mladića u Dubravi početkom lipnja.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, zagrebački ŽDO je podnio sucu za mladež prijedlog za ispitivanje četvorice 15-godišnjaka i jednog 16-godišnjaka zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju te protiv dvojice 14-godišnjaka zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja.

ŽDO je precizirao kako postoji osnovana sumnja da su maloljetnici tijekom lipnja 2026. u večernjim satima, između nogometnih igrališta dvije osnovne škole na području Zagreba, fizički napali mušku osobu, zadavši mu više udaraca nogama po glavi i tijelu zbog čega je osoba izgubila svijest.

Nakon ispitivanja maloljetnika, zagrebački ŽDO podnio je sucu za mladež prijedlog za određivanje istražnog zatvora prema petorici maloljetnika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac odbio, odredivši im mjere opreza.

Tužiteljstvo dodaje da je ŽDO u odnosu na sve maloljetnike donio rješenje o provođenju pripremnog postupka i to prema petorici maloljetnika zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo ubojstva u pokušaju, a prema dvojici maloljetnika zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Izvještaj policije

Zagrebačka policija je ranije izvijestila da je prijavila sedmoricu maloljetnika koji su 8. lipnja navečer ispred odgojno-obrazovne ustanove u Dubravi, s ciljem da ga usmrte, pretukli mladića koji je uslijed više udaraca izgubio svijest.

Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policajci su odmah po saznanju o događaju započeli kriminalističko istraživanje na temelju zaprimljene videosnimke na kojoj se vidi kako je nekoliko tada nepoznatih mlađih počinitelja fizički napalo nepoznatog mlađeg muškarca.

Kako ističe PUZ, u manje od 24 sata od zaprimanja snimke, policija je uhitila i privela sedmero maloljetnika kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni, s ciljem da usmrte za sada nepoznatog muškarca, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića.

Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest.

Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti ga je maloljetnik više puta udario nogom u glavu i tijelo. Cijelom događaju prisustvovao je i sedmi maloljetnik koji je promatrao napad te ostale verbalno bodrio i poticao na činjenje kaznenog djela.

Po provedenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. Za petoricu maloljetnika se sumnja da su počinila kazneno djelo pokušaja ubojstva, za šestog maloljetnika kazneno djelo sudjelovanje u tučnjavi, a za sedmog kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Nakon provedenog postupka na zagrebačkom Županijskom sudu, maloljetnici su pušteni na slobodu uz izrečene mjere opreza i obvezu javljanja u nadležnu policijsku postaju te privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.