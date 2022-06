Jurski svijet: Carstvo režirao je Colin Trevorrow, koji je Jurski svijet iz 2015. doveo do rekordnih 1,7 milijardi dolara na kino blagajnama.

Sinoć je u Cineplexxu City Center one Zagreb East održana premijera epske akcijske avanture – Jurski svijet - Carstvo (Jurassic World Dominion). Film predstavlja vrhunac franšize u kojoj se po prvi put zajedno pojavljuju postave iz prvog (Jurski Park) i drugog serijala (Jurski Svijet): Grant (Sam Neill), Ellie (Laura Dern), Malcom (Jeff Goldblum), Chris Pratt i Bryce Dallas Howard.

Na premijeri su nazočili brojni uzvanici, među kojima i glumac Amar Bukvić, filmski kritičar Robert Jukić i poduzetnik Neb Chupin, poznati hrvatski izvoznik, režiser i glumac.

Obzirom da se radnja u filmu odvija u prirodi te kako dolazi sezona boravka na otvorenom, gostima su uoči premijere prigodno poslužene povrtne delicije proizvoda Rajska rajčica i set dr. Bezz bezalkoholnog spreja za zaštitu od insekata za djecu.

Od arhitekta i redatelja Jurskog svijeta Colina Trevorrowa, Carstvo se odvija četiri godine nakon što je Isla Nublar uništen. Dinosauri sada diljem zemlja žive zajedno s ljudima. Ova krhka ravnoteža će preoblikovati budućnost i odrediti, jednom zauvijek, hoće li se čovjek održati na vrhu hranidbenog lanca, a kojeg trenutno dijele s najstrašnijim stvorenjima u povijesti.

Jurski svijet: carstvo, od Universal Picturesa i Amblin Entertainmenta, pokreće franšizu vrijednu više od 5 milijardi dolara na smion, neistražen teritorij, s nikad viđenim dinosaurima, vratolomnom akcijom i zapanjujućim novim vizualnim efektima.

U filmu se pojavljuju novi članovi glumačke ekipe DeWanda Wise (She's Gotta Have It), Mamoudou Athie, nominirani za nagradu Emmy (Arhiv 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) i Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Povratna glumačka postava filma uključuje BD Wonga kao dr. Henryja Wua, Justice Smitha kao Franklina Webba, Daniellu Pinedu kao dr. Ziu Rodriguez i Omar Syja kao Barryja Sembenèa.

Jurski svijet: Carstvo režirao je Colin Trevorrow, koji je Jurski svijet iz 2015. doveo do rekordnih 1,7 milijardi dolara na kino blagajnama. Scenarij potpisuju Emily Carmichael (Battle at Big Rock) i Colin Trevorrow iz priče Dereka Connollyja (Jurassic World) & Trevorrowa, temeljene na likovima koje je stvorio Michael Crichton. Jurski svijet: Carstvo produciraju priznati producenti franšize Frank Marshall p.g.a. i Patrick Crowley p.g.a. a izvršni producenti su legendarni, Oscarom nagrađeni kreator franšize Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire i Colin Trevorrow.





U KINIMA OD 9.6.



GLUMCI: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern

REŽIJA: Colin Trevorrow

SCENARIJ: Colin Trevorrow, Emily Carmichael, Derek Connolly

IZVRŠNI PRODUCENT: Steven Spielberg

ŽANR: Epska akcijska avantura

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.