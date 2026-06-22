Plenković poslao poruku: "Ostajemo privrženi slobodi i osudi..."

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

"Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima", poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetio je i kako Hrvatska Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi.

Čestitku je uputio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Obilježavajući 22. lipnja prisjećamo se osnutka Prvog sisačkog partizanskog odreda u šumi Brezovica kraj Siska 1941. godine. Taj je događaj označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva. Hrvatski antifašisti dali su uistinu značajan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine.

"Spominjući brojne bitne trenutke iz tisućljetne hrvatske povijesti u kojima se očitovao kontinuitet i razvitak 'državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost', Ustav Republike Hrvatske navodi i Odluke ZAVNOH-a iz 1943. godine, čime antifašističku borbu hrvatskoga naroda svrstava među važne odrednice na kojima je stvarana moderna hrvatska država. Pritom, u istoj odredbi Ustav Republike Hrvatske izričito podsjeća i na povijesnu prekretnicu 'odbacivanja komunističkog sustava', tijekom kojeg su nad Hrvatima nedvojbeno počinjeni mnogi zločini. Stoga je iznimno važno napraviti jasnu distinkciju između antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu i komunističkog režima koji je nakon njega uslijedio. Nastojanjima da se umanje razmjeri komunističkih zločina, među ostalim i pozivanjem na vrijednost antifašizma, nanosi se šteta svim hrvatskim ljudima koji su u Drugom svjetskom ratu iskreno ustali nasuprot zlima fašizma i nacizma".

"Hrvatska je svoju punu privrženost demokraciji, slobodi i samostalnosti trajno učvrstila pobjedom u Domovinskom ratu, temelju na kojem su sazdana sva naša dosadašnja postignuća. Danas, u vremenu brojnih sigurnosnih, političkih i društvenih izazova na globalnoj razini, neophodno je dosljedno i nedvosmisleno odbacivati svaki oblik nasilja, netrpeljivosti i isključivosti. Isto tako, nužno je ustrajati u zaštiti vrijednosti na kojima počiva demokratsko hrvatsko društvo te uvijek promicati kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i odgovornosti prema zajedničkom dobru", poručio je Jandroković.