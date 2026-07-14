Provjerite kuhinje, povlači se proizvod iz popularne trgovine: "Može predstavljati rizik za zdravlje"

Državni inspektorat izvijestio je u utorak o opozivu proizvoda Napoleon tava od lijevanog željeza s odvojivom ručkom i podmetačem Wolf Steel.

Šifra proizvoda je 8709023901, EAN 629162560032 te oznaka 56003. Zemlja podrijetla proizvoda je Kanada, a u maloprodaju ga stavlja Lesnina H d.o.o., Zagreb.

Tava se povlači zbog migracije teškog metala arsena. "Tijekom kontrole kvalitete utvrđeno je da proizvod sadrži povišeni sadržaj anorganskog arsena, koji može predstavljati rizik za zdravlje potrošača ako se koristi duže vrijeme", poručili su iz trgovine.

Kupac može vratiti proizvod u Lesnina poslovnicu bez predočenja računa.

Tava od lijevanog željeza s odvojivom ručkom i podmetačem Wolf Steel Foto: HAPIH

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.