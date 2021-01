Satelitske snimke otkrivaju pravi razmjer potresa. Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju napravio je analizu deformacija tla koje su nastale, a mi smo ih pretočili u 3D animaciju.

Rasjedna krila na dubini od 10 kilometara kod Petrinje su se spustila za 35 centimetara, dok se ploča na području Gline podignula i do 35 centimetara.

Riječ je o preliminarnim analizama, a za precizne podatke potrebno je više vremena.

Što ti pomaci ploča znače, doznali smo na PMF-u u Zagrebu gdje smo razgovarali sa seizmologom Ivicom Sovićem koji je komentirao navedene analize i nova podrhtavanja te što spuštanje rasjednih krila može značiti za Banovinu.

"U principu se kod svakog potresa dogodi pomak rasjednih krila. Bez njih nema ni potresa. No podizanje od desetak centimetara na ogromnoj površini u Petrinji ne znači baš previše za običnog čovjeka“, ustvrdio je.

Ivica Sović: Potres promijenio Petrinju i geografski - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

Upitali smo ga i koliko je jak bio potres iz prve ruke, te što je sve doznao na terenu tijekom pregleda.

"Začudilo me još koliko kuća stoji tamo s obzirom na jačinu potresa. Nove kuće građene nakon rata dobro su odradile svoju ulogu i ljudi su u njima svi preživjeli. One stare kuće koje su građene još za vrijeme Marije Terezije i Franje Josipa one su jako gadno prošle u Petrinji, ali i u Glini i tamo je moglo biti puno više žrtava nego što je bilo“, dodao je znanstvenik.

Komentirao je i brojna oštećenja samoga tla, cesta i drugih objekata takvoga tipa. Rekao je zašto je došlo do propadanje tla i stvaranja velikih rupa. "Sve to su posljedice potresa jer se tada događaju promjene zemlje, otvaraju se rupe u tlu, izbacuje se pijesak i mulj pod tlakom. U Francuskoj je recimo to izbačeno iz dubine od osam metara“, rekao nam je Sović.

U narednim danima očekuju se brojni blaži potresi, ali znanstvenici su potvrdili da oni mogu biti i jači. Ipak, Sović smatra da se oni ne mogu predvidjeti. "Uvijek je dobro da se energija oslobađa kroz niz manjih potresa. Problem je što ih treba biti jako puno da bi oslobodili energiju jednaku jednom velikom potresu jer magnitude su logaritamske“, zaključio je.

Za kraj dodajmo kako je jasno da se u seizmologiji teško išta može precizno predviđati i znati što nosi sutrašnji dan.

