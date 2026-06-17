Policajka izazvala prometnu nesreću, četvero ozlijeđenih

Četiri osobe, među kojima dvije policijske službenice, lakše su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila u Jastrebarskom.

Prema izvješću PU zagrebačke, nesreća se dogodila oko 15:25 u Ulici Novaki Petrovinski na državnoj cesti D1. Policijska službenica Policijske uprave zagrebačke upravljala je službenim vozilom te je prilikom skretanja ulijevo oduzela prednost automobilu kojim je iz suprotnog smjera upravljala 22-godišnjakinja.

Zbog toga je došlo do sudara dvaju vozila. U nesreći su lakše ozlijeđene policijska službenica koja je upravljala službenim vozilom i njezina kolegica koja se nalazila na mjestu putnika. Liječnička pomoć pružena im je u KBC-u Sestre milosrdnice.

Lakše ozljede zadobile su i 22-godišnja vozačica osobnog automobila te 58-godišnja putnica iz njezina vozila. One su zbrinute u KBC-u Zagreb.

Policija navodi kako će, radi utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti, protiv policijske službenice biti poduzete odgovarajuće mjere.