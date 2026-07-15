FOTO Policija upala u apartman u Tisnom: Pogledajte što su pronašli

Policija je u Tisnom uhitila 35-godišnjeg državljanina Velike Britanije zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Tijekom pretrage apartmana u kojem je boravio pronađena je veća količina različitih vrsta droge, digitalna vaga i veći novčani iznos.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske, Odjela kriminaliteta droga, u suradnji s policijskim službenicima Ravnateljstva policije.

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u ponedjeljak obavljena je pretraga apartmana u Tisnom. Policija je tom prilikom pronašla i oduzela: 286 tableta MDMA, PVC vrećicu s 10,3 grama kokaina, 30 PVC vrećica s ukupno 19,5 grama MDMA u kristalima, 18 PVC vrećica s ukupno 53,85 grama ketamina,

digitalnu vagu za precizno mjerenje te veću količinu novca.

Zapljenjena droga Foto: PU šibensko-kninska

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Kaznena prijava dostavljena je nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.