Policija u sedam dana kaznila čak 82 nautičara zbog nedozvoljenog glisiranja

Pomorska policija je u proteklih sedam dana na Kvarneru, tijekom pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe, zatekla 82 nautičara koji su svojim plovilima glisirali na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, u moru kod otoka Krka, Raba, Cresa i Malog Lošinja te Opatije i Mošćeničke Drage.

Zbog počinjenih prekršaja sankcionirana su 23 državljana Njemačke, 14 državljana Slovenije, devet državljana Italije, osam državljana Poljske, sedam državljana Češke, šest državljana Austrije, četiri državljana Mađarske, po tri državljana Belgije, Slovačke i Hrvatske te po jedan državljanin Švedske i Irske.

Svim počiniteljima izrečene su novčane kazne, prema odredbama Pomorskog zakonika.

Pomorska policija nastavit će pojačane nadzore na moru s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu.

Iz policije ponovno upozoravaju nautičare da se pridržavaju propisa i vode računa o sigurnosti kupača, osobito o zabrani glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale.