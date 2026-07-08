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Policija otkrila tko je kriv za sudar Vladinih automobila: "Platio je novčanu kaznu"

PišeDNEVNIK.hr, Goran Latković, 08. srpnja 2026. @ 19:32 komentari
Prometna nesreća Vladinih vozila - 3
Prometna nesreća Vladinih vozila - 3 Foto: Dnevnik Nove TV
Policijskom službeniku koji je upravljao vozilom izdana je obavijest o počinjenom prekršaju te je platio novčanu kaznu, a vozila idu na popravak.
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