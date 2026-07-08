Policija otkrila tko je kriv za sudar Vladinih automobila: "Platio je novčanu kaznu"

Nakon punih tjedan dana dovršen je očevid prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo premijerovo vozilo u Zagrebu. Policija je napokon nakon upita Dnevnika Nove TV objasnila što se dogodilo i tko je kriv za nesreću. Premijer se od onda vozi u drugoj blindiranoj limuzini.

Što se točno događalo ni premijer nije htio otkriti.

"Pitajte MUP. Odgovorit će vam, kad budu spremni", rekao je Plenković, a na pitanje zašto se ne može doznati uzrok nesreće, odgovorio je: "Nisam ja taj da se s time bavim".

Prometna nesreća Vladinih vozila - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Policija je odgovorila na upit koji je poslan još u petak. Vozač je u Savskoj ulici skrenuo udesno u traku kojom vozi javi prijevoz. Usporio je kako bi izbjegao nalet na novopostavljene stupiće nakon čega je na njega naletio drugi automobil iz službene kolone. Policajac koji je vozio nije bio pod utjecajem alkohola, ali je skrivio nesreću.

Prometna nesreća Vladinih vozila - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Policijskom službeniku koji je upravljao vozilom je izdana obavijest o počinjenom prekršaju te je platio novčanu kaznu za počinjene prekršaje. Vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći su u voznom stanju, ali zbog vidljivih oštećenja neće biti u operativnoj uporabi do njihovog popravka", poručili su iz PU zagrebačke.

Premijera već voze u drugim vozilima, a on je dan nakon nesreće kritizirao novu prometnu regulaciju koju je postavila zagrebačka vlast.

"Dva vozila koja su bila u koloni su jedan drugog takla. Imamo briljantnu ideju u Savskoj sa stupićima, tako da eto to je to", kazao je tad.

Andrej Plenković Foto: Dnevnik Nove TV

Blindirana limuzina i drugi automobil u voznom su stanju, kažu u policiji, ali sad posla na njima autolimar pa zbog vidljivih oštećenja nisu u upotrebi. Kolika je šteta znat će se nakon popravka.