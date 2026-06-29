Sigurnosni skandal: Stručnjak otkriva zašto nas možda čeka neviđeni val prevara u školama

Sigurnosni skandal s curenjem osobnih podataka 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika dosad je izazvao reakcije iz CARNET-a i Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP). I dok navedene institucije izdaju nova upozorenja, stručnjak za informacijsku sigurnost Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti ističe novu dimenziju problema vezanog za takva masovna curenja osobnih podataka i upozorenja vezanih za njih.

Kreativnost je dvosmjerna ulica

"Čini mi se da smo već pomalo oglušili na ovakva curenja, upozorimo na phishing i idemo dalje. Naravno da su zato upozorenja uvijek generička, 'nemojte odlaziti na sumnjive poveznice', 'budite sumnjičavi'. Činjenica je i da zlonamjerni akteri, kad imaju ovakav skup podataka, mogu biti kreativni", rekao je Delić u odgovoru elektroničkom poštom za DNEVNIK.hr.

Ta kreativnost zlonamjernih aktera, naime, može poprimiti svakojake neočekivane i dosad slabije poznate oblike javnosti, na što Delić jasno upozorava i konkretnim primjerima.

"Prema učenicima se mogu prezentirati kao škola. Prema nastavnicima se mogu prezentirati kao učenici. Mogu navoditi korisnike na promjenu zaporki preko lažnih, identično dizajniranih stranica. Mogu prijetiti i ucjenjivati raznim vrstama poruka koje djeluju autentično jer sadrže stvarno ime, stvarnu školu i stvarnu ulogu osobe. Slično smo vidjeli i kod nedavnog curenja podataka iz hotelskih rezervacijskih sustava, gdje je dovoljan bio samo kontekst, datum, broj rezervacije, ime hotela, da žrtva povjeruje da je poruka legitimna i sama odradi traženu radnju", objašnjava Delić.

Jedna (trenutačno) pozitivna stvar, ali...

Ipak, navedeni stručnjak vidi i jednu pozitivnu stvar u svemu tome, a koja proizlazi iz trenutačnih okolinosti.

"Pozitivno je jedino što je za većinu učenika školska godina završila. Vani je vruće i zadnje što djeca trenutačno rade jest čitanje mailova", smatra Delić, no isto tako upozorava da to nije razlog za smanjenu zabrinutost te da bi nadležne institucije trebale poduzeti adekvatne mjere predostrožnosti prije početka nove školske godine.

Pravi rizik tek dolazi

"Pravi rizik dolazi u rujnu, kad svi ponovno počnu otvarati mailove vezane za školske sustave kao što su e-Dnevnik ili rasporedi. Upravo vrijeme do tada škole i CARNET trebali bi iskoristiti da unaprijed pošalju jasne informacije o tome na koji se način odvija službena komunikacija, koje su njihove legitimne stranice i kako stvarno izgleda legitimna poruka, s koje domene dolazi, što sustav nikad neće tražiti. To bi roditeljima, učenicima i nastavnicima dalo konkretan referentni okvir za prepoznavanje prevare, umjesto generičkog 'budite oprezni' koji mi možemo ponoviti stotinu puta bez prave koristi", kaže na kraju Delić.

Nadamo se da će prozvane institucije tako i djelovati.