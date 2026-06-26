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Plenković opleo po Milanoviću: "Neka dogodine predloži slanje kontingenta u Moskvu na paradu"

Piše Hina, DNEVNIK.hr, 26. lipnja 2026. @ 19:49 komentari
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Dnevnik Nove TV
Andrej Plenković komentirao je mogućnost da predsjednik Zoran Milanović zabrani odlazak pripadnika HV-a vojni mimohod u Pariz. Nakon toga dotakao se i videouratka na račun stranke Možemo.
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