Plenković opleo po Milanoviću: "Neka dogodine predloži slanje kontingenta u Moskvu na paradu"

Premijer Andrej Plenković komentirao je u petak mogućnost da predsjednik RH Zoran Milanović zabrani odlazak Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz poručivši kako bi bilo najbolje da on predloži da 'dogodine pošalje malo jači kontingent Hrvatske vojske u Moskvu na paradu'.

Premijer je, odgovarajući na novinarsko pitanje očekuje li da predsjednik Milanović zabrani odlazak Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz u povodu Dana državnosti Francuske rekao da Milanović to ne može zabraniti. Dodao je kako nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji, pa da to zahtijeva nekakve konzultacije, ili odluku Hrvatskoga sabora.

"Riječ je jednostavno o gesti i poštovanju koje je Francuska ukazala nama, kao što je ukazala i svojim drugim partnerima i saveznicima i što se nas tiče, desetak predstavnika Hrvatske vojske ići će u Pariz i to je dobro za Hrvatsku vojsku", poručio je Plenković.

Istaknuo je kako je sasvim prirodno da se Hrvatska, koja ima strateško partnerstvo s Francuskom, odazove na taj poziv budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji ili vojnoj operaciji nego je riječ o tzv. protokolarno ceremonijalnom aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske.

Nadležnost za to ima ministar obrane, kao što je i u vrijeme Milanovićeve Vlade tadašnji ministar obrane Kotromanović 2013. na istu ovu paradu poslao čak osamdesetak pripadnika Hrvatske vojske bez konzultacije s predsjednikom, rekao je.

Smatra i da Milanović provodi antiukrajinsku politiku baš kao i njegovi "jataci u Saboru" koji su bili protiv sudjelovanja Hrvatske u EU vojnoj misiji pomoći koja se nije odvijala na teritoriju Ukrajine, niti su bili za sudjelovanje u NSATU, a predsjednik, kaže, "ima kontinuirano u ovim svojim putešestvijama po općinskim feštama jednu izrazito anti-EU retoriku".

"Nisi za Ukrajinu, protiv si Europske unije, praktički svega što govori je protiv američke politike, protiv NATO politike, sada i protiv Francuske. Dokle? Što je efekt ovog potpunog dekredibiliziranja Hrvatske na međunarodnoj sceni? Jedna provincijsko-sebična, gotovo pa zatvorena u svoj šor i svoj dvor ili u svoje dvorište, politika koja nas ne vodi nigdje, koja pokazuje saveznicima, kad bi slijedili njega, da nismo pouzdani", ustvrdio je Plenković.

Potom je nastavio: "Ne treba ti Europa, ne treba ti NATO, ne treba ti Amerika, ne treba ti Francuska. Tko treba?"

Najbolje je da on predloži da dogodine fino pošalje malo jači kontingent Hrvatske vojske, recimo u Moskvu na paradu. To bi bio spektakl, to bi bilo sjajno, rekao je premijer.

Na pitanje očekuje li probleme na NATO summitu budući da Milanović ide, Plenković je odgovorio da je "on kada dođe tamo uglavnom tih, pristojan i dobar i nema nikakvih problema" i da je bit da njegovi medijski trbuhozborci plaše narod da se Hrvatska uvlači u koaliciju voljnih na mala vrata isto kao što su plašili građane u vrijeme EUMAM-a i NSATU-a da će hrvatska vojska ići u Ukrajinu, što je bila potpuna laž.

Premijera su novinari pitali i za komentar na reakciju koordinatorice Možemo! Sandre Benčić na animirani video, izrađen uz pomoć umjetne inteligencije koji je HDZ jučer objavio, u kojem kritizira zagrebačku vlast, stranke Možemo! i SDP, navode afere u Zagrebu, ali i kampanju "Plenkovićeva inflacija", koju Možemo! i SDP provode diljem zemlje.

Drago mi je da je HDZ-ov spot uspješan, nije demantirana niti jedna činjenica

Benčić je ranije ustvrdila kako video podsjeća na one iranske vlade, kao i da se HDZ koristi metodama autoritarnih režima i da su barem trebali posegnuti za ljudskom kreativnosti, a ne umjetnom inteligencijom. Plenković je pak uzvratio da mu je drago da je HDZ-ov spot uspješan.

"Dirnula ih je istina. Ne vidim da su demantirali jednu činjenicu iz tog spota", rekao je premijer dodajući da su usporedbe s onim što je radio Iran smiješne. Koristi se u političkoj propagandi svugdje, neka malo guglaju pa će naći u britanskoj kampanji što su Strameru radili njegovi politički protivnici, ali to je za njih viša matematika", rekao je.

AI spot Foto: Dnevnik Nove TV

Podsjetio je i na aferu s Milom Kekinom kada su, kaže, išli prijavljivati policiji kavu s Jelavićem i nakon toga su koristili "deepfake", umjetnu inteligenciju, kako bi proizveli, rekao je premijer, njegov glas s potpunom neistinom i bace ga na svoju press konferenciju kako bi skrenuli pozornost

Osvrnuo se i na današnju konferenciju SDP-a i Možemo! u Dubrovniku ističući da je to 'jedan kokošinjac'.

"Sve što smo vidjeli u odjecima su one kokoši koje su bile postavljene pored njihovih nastupa diljem Hrvatske, koji ne samo što su bezidejni i nekreativni, nego su potpuno krivi. Tako da ta ekipa mora još puno žganaca papati da se iz Muzemo! pretvori u ozbiljnu političku stranku. To je bitno, a meni je drago da su tako osjetljivi. Kad bi mi bili tako osjetljivi na svo blato koje oni bacaju godinama, što uživo, što preko društvenih mreža, ne bi mogli disati", poručio je premijer.