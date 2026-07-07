Platforma "Točno tako" osvojila povjerenje mladih: 2/3 podržava, a polovina Generacije Z planira ju koristiti za provjeru informacija

"Točno tako" suradnička je platforma koja objedinjuje i objavljuje informacije koje provjeravaju neovisni fact-checkeri u okviru projekata financiranih u okviru NPOO mjere "Uspostava sustava provjere točnosti informacija". Platforma za provjeru informacija u kratkom je vremenu izgradila zavidnu prepoznatljivost i povjerenje među mladima u Hrvatskoj, pokazuje novo istraživanje Hrvatske udruge digitalnih izdavača, provedeno uz potporu Agencije za medije.

Na nacionalno reprezentativnom uzorku od tisuću pripadnika Generacije Z u dobi od 16 do 30 godina, platforma je ocijenjena izrazito pozitivno - i po poznatosti, i po percipiranoj korisnosti, i po namjeri korištenja.

Rezultati potvrđuju da "Točno tako" odgovara na stvarnu potrebu mlade publike: u vremenu u kojem Generacija Z snažno prepoznaje opasnost dezinformacija, pouzdan i lako dostupan alat za provjeru činjenica nailazi na otvorena vrata.

Gotovo trećina mladih već je čula za "Točno tako"

Iako je riječ o relativno mladoj inicijativi i mladoj publici, za platformu "Točno tako" čulo je 28,3 posto pripadnika Generacije Z - gotovo svaki treći mladi ispitanik.

Za platformu koja je tek u fazi izgradnje prepoznatljivosti, riječ je o snažnom rezultatu koji pokazuje da je platforma već zauzela vidljivo mjesto u svijesti mlade publike.

Dvije trećine prepoznaju korisnost

Najuvjerljiviji nalaz odnosi se na percipiranu vrijednost platforme. Čak 66,1 posto mladih prepoznaje "Točno tako" kao koristan alat za provjeru točnosti informacija koje vide na internetu, dok je nekorisnom ocjenjuje tek 4,9 posto ispitanika.

Taj omjer - više od dvije trećine pozitivnih naspram svega jednog od dvadeset kritičnih glasova - jasno govori da platforma pogađa potrebu svoje ciljane publike te da uživa široko povjerenje među mladima.

Polovina Generacije Z planira koristiti "Točno tako" u budućnosti

Pozitivna percepcija prevodi se i u konkretnu namjeru korištenja. Polovina ispitanika (51,4 posto) izjavljuje da će "Točno tako" koristiti za provjeru informacija u budućnosti, dok dodatnih 36,1 posto zauzima neutralan stav. Tek 12,5 posto mladih ne planira posegnuti za platformom.

Visoka namjera korištenja posebno je vrijedna u kontekstu šireg nalaza istraživanja: Generacija Z iskazuje snažan konsenzus o korisnosti i nužnosti provjere činjenica - njih 79,5 posto smatra fact-checking korisnim alatom za suzbijanje dezinformacija, a 79,2 posto podržava i edukaciju mladih o provjeri informacija. Upravo na toj potrebi "Točno tako" gradi svoj potencijal za daljnji rast.

"Iznimno nam je drago što su mladi u tolikom broju prepoznali platformu 'Točno tako', ali i da razumiju opasnost koje donose dezinformacije te važnost provjeravanja točnosti informacija. To je posebice važno s obzirom na činjenicu da se mladi gotovo u potpunosti informiraju s društvenih mreža, a koje su glavno leglo širenja dezinformacija i manipulacija. S današnjom i nadolazećem tehnologijom bitku protiv dezinformacija nitko ne može voditi sam, ni pojedinci ni organizacije ni institucije. Stoga je nužno je udružiti snage i na tome raditi zajednički, široko i sveobuhvatno, a što smo uspjeli napraviti s projektom uspostave neovisnih fact-checkera i s platformom 'Točno tako'", istaknuo je zamjenik ravnatelja Agencije za medije Robert Tomljenović.

Robert Tomljenović Foto: HUDI

Pouzdan alat u pravom trenutku

Nalazi o platformi "Točno tako" dio su šireg istraživanja koje pokazuje da mladi prepoznaju vrijednost vjerodostojnih informacija, ali da u svakodnevnoj praksi još uvijek nedostaje jednostavnih i pouzdanih alata za provjeru činjenica. Snažna prepoznatljivost, visoka ocjena korisnosti i izražena namjera korištenja "Točno tako" pozicioniraju upravo kao takav alat - pouzdano i lako dostupno odredište za provjeru informacija prilagođeno navikama digitalne generacije.

O HUDI-ju

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Domagoj Repač, direktor digitalnog odjela Nove TV, Miran Pavić, osnivač i direktor Presshaus te Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata i predsjednik HUDI-ja.

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Presshaus.