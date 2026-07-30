Zagrepčanin umjesto romantične noći dobio pravi pakao: "Zaklat ću te ko svinju!"

Protiv žene u 30-ima iz Zagreba podignuta je optužnica na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji ubojstvom i nanošenja teških tjelesnih ozljeda poznaniku, s kojim se prvo našla na piću, a potom su otišli u njegov stan, gdje je nastala drama.

Naime, kako stoji u optužnici, letjele su boce i noževi, a prijetila mu je riječima: "Ubit ću te, ispikat ću te noževima, ti si pi*ka, zaklat ću te ko svinju!"

Sve se odvijalo početkom travnja ove godine između 2 i pola 4 ujutro. Prvo su se našli u kafiću, gdje su konzumirali alkohol, a potom su otišli u njegov stan u strogom centru Zagreba. Rekao je da će ju fotografirati jer se bavi fotografijom.

U stanu su pili pivo i viski, malo se mazili i ljubili, a nakon nekih sat vremena žena se počela žaliti kako joj je teško u životu, rekao je oštećeni na ispitivanju.

Bacila mu bocu u glavu i porezala ruku

Nakon nekog vremena počela je šetati po stanu, a potom uzela u kuhinji dva noža i rekla mu da ju to napaljuje. Tražila je da vode ljubav dok ona ima noževe, što je Hrvoje odbio, ali ju je dirao po spolovilu i stražnjici u nadi, kako je rekao, da će ostaviti noževe.

No iako se Maja brzo odjenula, noževe je i dalje čvrsto držala.

"Ubit ću te, ispikat ću te noževima, ti si pi*ka, zaklat ću te ko svinju", zaprijetila mu je. Onda mu je bacila bocu u glavu i razbila arkadu iznad lijevog oka.

Kad je počeo bježati iz stana, nožem ga je porezala po malom prstu ruke, a potom, u osvetničkom pohodu, uzela njegov fotoaparat i bacila ga na pločnik ispred ulaza u stambenu zgradu. Nastala je šteta od 500 eura, kako stoji u sudskom materijalu.

Žrtva je uspjela pobjeći iz stana te je s obližnje benzinske pumpe nazvao 112 i ondje dočekao policiju. Rekao je i da su ga jako uznemirile prijetnje te se boji za svoj život.

"Sjećam se samo da smo pili viski..."

Optužena je tijekom ispitivanja rekla da se ne sjeća ničega nakon što su popili viski u stanu. Probudila se idući dan oko 12, 13 sati, i to na poziv policijskog službenika koji joj je rekao da mora doći radi ispitivanja.

Tužiteljstvo je za optuženu zatražilo jedinstvenu kaznu zatvora od godinu dana za kazneno djelo prijetnje smrću, nanošenja teških tjelesnih ozljeda u pokušaju i oštećenja tuđe stvari.

Zatraženo je i da joj se produlje mjere opreza, odnosno zabrana približavanja oštećenom na udaljenost manju od 100 metara.