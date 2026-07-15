Pijani vozač iz Srbije izazvao kaos u istarskom mjestu: Pokrenuo lančani sudar, oštećena i kuća

Pijani vozač u popodnevnim je satima izazvao pravi kaos na ulicama Buja – zbog prevelike brzine zabio se u automobil i pokrenuo lančani sudar u kojem je oštećena i kuća.

Do nesreće je došlo u utorak oko 18 sati u naselju Kaldanija na području Buja. Državljanin Srbije (33) pod utjecajem alkohola od 1,05 promila vozio je iz smjera Plovanije te se, zbog utjecaja alkohola i neprilagođene brzine, zabio u automobil pulske registracijske oznake, kojim je upravljao 57-godišnjak, a koji je bio zaustavljen radi skretanja u dvorište.

Od siline udarca automobil se odbio prema dvorištu i udario u parkirani motocikl, koji se odbio i udario u parkirani moped, a potom u u bicikl, čija se ručka zabila u vrata. U događaju su nastala oštećenja na svim navedenim prijevoznim sredstvima, kao i na kući u vlasništvu 48-godišnjaka, izvijestila je PU istarska.

Protiv 33-godišnjeg vozača koji je izazvao prometnu nesreću pokreće se prekršajni postupak, a prijeti mu novčana kazna do 2250 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.