Pijan nepropisno pretjecao kolonu pa prijetio policajcu, evo kako je kažnjen

Nepropisnim pretjecanjem kolone vozila u Požegi jedan je vozač u subotu privukao pozornost policije, koja ga je zaustavila, a potom utvrdila da vozač krši niz zakona, zbog čega je sankcioniran.

Ispitivanjem je utvrđeno da ima 1,85 promila alkohola u krvi, da mu je zbog prikupljenih negativnih bodova vozačka dozvola već prije ukinuta i oduzeta te da mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, koju je ovom vožnjom kršio.

Osim toga, vozač sa sobom nije imao osobnu iskaznicu ni bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet.

Da se niz kršenja zakona ne zaustavi na tome, vozač je tijekom policijskog postupanja prijetio policajcu, zbog čega je na kraju i uhićen te predan u pritvor.

"Protiv 31-godišnjaka slijedi i optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o osobnoj iskaznici, a privremeno mu je oduzeto i vozilo kojim je upravljao", izvijestili su iz PU požeško-slavonske.