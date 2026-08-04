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Severe Weather Europe

Nema predaha: Toplinska kupola donosi temperature iznad 40, Balkan očekuje vrhunac vrućine

PišeM. T., 04. kolovoza 2026. @ 11:22 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Snažna toplinska kupola širi se prema istoku Europe i donosi ekstreman toplinski val s temperaturama višima od 40 stupnjeva u dijelovima središnje Europe i Balkana. Meteorolozi upozoravaju na opasne vrućine, tropske noći te povećan rizik od suše i šumskih požara.
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