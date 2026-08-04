Nema predaha: Toplinska kupola donosi temperature iznad 40, Balkan očekuje vrhunac vrućine

Snažan visinski greben visokog tlaka postupno se širi prema istoku preko središnje Europe i Balkanskog poluotoka te donosi dugotrajan toplinski val s dnevnim temperaturama koje će tijekom prvog tjedna kolovoza na mnogim područjima prelaziti 40 Celzijevih stupnjeva.

Taj izraženi toplinski val uzrokovan je postojanom toplinskom kupolom (Heat Dome) koja se razvila u sklopu atmosferskog obrasca poznatog kao Omega blok. Iznimno topao i suh zrak neprekidno pristiže iz sjeverne Afrike, zbog čega se iznad sjeverne Italije, Mađarske, Hrvatske, Srbije i okolnih područja bilježe ekstremna temperaturna odstupanja u višim slojevima atmosfere, među najizraženijima u posljednjih nekoliko desetljeća.

Glavni pokretač ovog višetjednog toplinskog vala jest snažna anticiklona koja se zadržava nad samim središtem europskog kontinenta. Kako se zrak unutar sustava visokog tlaka spušta prema tlu, on se dodatno sabija i zagrijava u donjim slojevima atmosfere.

Zbog toga se u nizinskim područjima, osobito u dolini rijeke Po te Panonskoj nizini, očekuju najviše dnevne temperature između 40 i 43 °C, dok će suhi kontinentalni vjetrovi dodatno isušivati tlo i ubrzavati gubitak vlage.

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Toplinski val pritom neće donositi gotovo nikakvo olakšanje ni tijekom noći. Minimalne temperature u većim gradovima uglavnom će se kretati između 22 i 26 °C, što znači da će mnogi dijelovi Europe bilježiti tzv. tropske noći.

Budući da ni noću neće biti značajnijeg osvježenja, organizam će se teže oporavljati od dnevnih vrućina, dok će se istodobno povećavati rizik od poljoprivredne suše i izbijanja šumskih požara u južnoj Europi i na zapadnom Balkanu.

Što je toplinska kupola i kako sustavi visokog tlaka stvaraju toplinsku kupolu i zarobljavaju vrući zrak?

Brojni rekordni toplinski valovi koji su posljednjih godina pogodili Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Europu bili su povezani upravo s pojavom toplinske kupole. Tijekom ljeta ona je jedan od dominantnih obrazaca cirkulacije zraka na obje strane Atlantika.

Toplinska kupola nastaje kada se u višim slojevima atmosfere razvije snažan greben visokog tlaka ili iznimno topla zračna masa. Takav sustav visokog tlaka blokira uobičajeno kretanje vremenskih sustava te području ispod sebe donosi vrlo visoke, a nerijetko i rekordne temperature.

O toplinskoj kupoli govori se kada se veliko područje visokog tlaka zraka dugotrajno zadrži iznad znatnog dijela kontinenta. Ako je sustav dovoljno stabilan i intenzivan, može potrajati više dana, pa čak i nekoliko tjedana.

Toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Ona zadržava topao zrak u svim slojevima atmosfere ispod sebe, dok se zrak postupno spušta prema tlu. Tijekom tog procesa dodatno se zagrijava zbog kompresije, pa u nižim slojevima atmosfere nastaju izrazito visoke temperature, dok je pri samoj površini tla vrućina najizraženija.

Toplinska kupola širi se preko središnje i istočne Europe

Opća sinoptička situacija nad Europom tijekom ovog tjedna pokazuje postojan snažan visinski greben visokog tlaka smješten iznad središnje Europe, koji će se postupno širiti prema istoku kontinenta.

Istodobno će se iznad zapadne Europe sredinom tjedna razvijati visinska dolina, koja će pojačati jugozapadno strujanje između dvaju velikih atmosferskih sustava.

Snažan greben visokog tlaka zadržat će se stabilnim tijekom većeg dijela tjedna i nadolazećeg vikenda, što će rezultirati vrlo visokim temperaturama od alpske regije i sjeverne Italije, preko Panonske nizine pa sve do Ukrajine.

Najtoplija zračna masa ostat će zarobljena ispod središta toplinske kupole, a sredinom tjedna obuhvatit će Njemačku, Češku, Poljsku, Slovačku, Austriju, sjever Italije i Sloveniju. Najizraženija temperaturna odstupanja očekuju se u srijedu iznad Poljske.

Za razliku od toga, visinska dolina nad zapadnom Europom omogućit će prodor svježijeg oceanskog zraka s Atlantika, zbog čega će se vrijeme postupno osvježiti u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i većem dijelu Pirenejskog poluotoka.

Do petka će se visinska dolina nad zapadnom Europom dodatno produbiti, zbog čega će se toplinska kupola iznad središnje Europe izdužiti te pomaknuti prema istoku i jugoistoku te zahvatiti istočnu Europu i Balkanski poluotok.

To će donijeti znatno više temperature i balkanskim državama koje su od sredine srpnja uglavnom bile pošteđene ekstremnog dijela ovog dugotrajnog toplinskog vala.

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Kao posljedica postupnog pomicanja toplinske kupole prema istoku, u utorak će najviše temperature biti zabilježene u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Mađarskoj i Sloveniji.

U srijedu će se središte najtoplijeg zraka pomaknuti dalje prema istoku, pa će se vrlo visoke temperature proširiti i na Hrvatsku, Srbiju i Rumunjsku. Istodobno će se pod utjecajem svježijeg zraka sa zapada postupno osvježiti područje od zemalja Beneluksa do Njemačke.

U četvrtak će se ekstremna vrućina zadržati ponajprije od istočne Slovenije i Hrvatske preko Mađarske i Slovačke do sjeverne Srbije, Rumunjske i Ukrajine. Prema trenutačnim prognozama upravo će to biti najtopliji dan ovog tjedna za sjeverni Balkan i istočnu Europu.

Vrlo visoke temperature nastavit će se i tijekom petka, kada će se toplinski val proširiti prema zapadnoj Rusiji, ali i južnije preko Balkana, zahvaćajući Bugarsku i Grčku.

Zbog sve izraženijeg zapadnog strujanja i postupnog izduživanja grebena visokog tlaka temperature će tijekom ovog tjedna dodatno rasti nad sjevernom Italijom i Panonskom nizinom.

Od srijede će se u dolini rijeke Po temperature penjati iznad 40 °C, dok će se u Mađarskoj, istočnoj Hrvatskoj, sjevernoj Srbiji i zapadnoj Rumunjskoj očekivati vrijednosti do 42 °C.

U četvrtak će toplinski val dosegnuti vrhunac. U središnjem dijelu Panonske nizine najviše dnevne temperature mogle bi se popeti i do 43 °C, što će biti među najvišim vrijednostima zabilježenima ovoga ljeta.

Središnja Europa: Utorak i srijeda donose temperature do 40 °C

Novi val ekstremne vrućine u utorak će zahvatiti Njemačku, istočnu Austriju i Češku.

Prognoziraju se najviše dnevne temperature:

Njemačka: od 36 do 38 °C

Češka: između 37 i 40 °C

istočna Austrija: do 40 °C

Još više temperature očekuju se u dijelovima Mađarske i Slovačke, gdje će vrućina biti najizraženija.

Kako se visinski greben bude širio prema istoku, a svježiji atlantski zrak postupno prodirao nad zapadnu Europu, tijekom srijede započet će postupno osvježenje u zapadnim dijelovima kontinenta.

Najtopliji zrak tada će se premjestiti prema istočnoj Njemačkoj, zapadnoj Poljskoj, zapadnoj Češkoj i Austriji, dok će se temperature na zapadu postupno snižavati.

Istočna Europa: Krajem tjedna do 41 °C u Ukrajini, istočnoj Poljskoj i južnoj Bjelorusiji

Nakon srijede središte toplinske kupole dodatno će se izdužiti prema istoku Europe.

Najtoplija zračna masa zadržat će se nad tim područjem i tijekom četvrtka i petka, prije nego što sa zapada pristigne oslabljena hladna fronta.

U brojnim nizinama istočne Europe očekuju se maksimalne temperature između 38 i 41 °C, dok će noći ostati vrlo tople, uz minimalne temperature koje se na pojedinim područjima neće spuštati ispod 22 do 25 °C.

Takve tropske noći dodatno će povećati toplinsko opterećenje stanovništva jer organizam neće imati dovoljno vremena za oporavak od dnevnih ekstremnih temperatura.

Dugoročnija prognoza: Sljedeći tjedan moguća nova toplinska kupola nad zapadnom Europom

Srednjoročne prognostičke projekcije upućuju na mogućnost razvoja još jednog snažnog grebena visokog tlaka koji bi se tijekom sljedećeg tjedna mogao proširiti nad jugozapadnu, zapadnu i ponovno dio središnje Europe.

Iako je riječ o prognozi za razdoblje gotovo deset dana unaprijed, većina ansamblskih meteoroloških modela sve više podupire takav scenarij.

Ako se prognoze potvrde, razvit će se nova toplinska kupola koja bi mogla održavati iznadprosječno visoke temperature sve do sredine kolovoza.

Prema trenutačnim projekcijama, novo zatopljenje najprije bi zahvatilo Portugal, Španjolsku i Francusku, a potom bi se proširilo prema alpskom području i dijelovima srednje Europe. Tijekom idućih dana toplinski val postupno bi mogao obuhvatiti i Britansko otočje.

Istodobno bi se toplinska kupola koja će tijekom ovog tjedna dominirati nad istočnom Europom i Balkanom postupno raspala tijekom sljedećeg vikenda, čime bi se otvorio prostor za prodor svježijeg zraka i postupno slabljenje aktualnog toplinskog vala.