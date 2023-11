Ovo će vas slomiti: ''Prije vrtića mi je stavljao parfem na čistu kožu. Da se ponovno rodim…''

Kraj je osmog razreda, neke nastavnike zanima kakvi su planovi učenika, što žele upisati. Među njima je i nastavnica biologije u jednoj sisačkoj školi, ispituje djecu jednog po jednog. "Htio bih upisati računalstvo ili strojarstvo", iskren je tada bio Adonis Borneo. "Visoko ciljaš, a malo imaš", poklopila ga je nastavnica. Bilo je to prije desetak godina, a ona tada nije bila ni svjesna koliko mu je tim groznim komentarom pomogla da postane ono što je danas.

"Te njene riječi me i danas guraju. Sigurno ne bih bio ovdje da nije bilo nje i tog komentara", priča nam Adonis Borneo Salihi, 24-godišnjak iz Siska koji se oduvijek razlikovao od svojih vršnjaka. Treća je on generacija te romske obitelji rođena u Sisku, gdje i danas živi.

Adonis Borneo Salihi - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)

Možda i u inat onoj učiteljici, Adonis je završio srednju školu za strojarskog računalnog tehničara, ali tu nije stao. Upisao je Rochester Institute of Technology u Zagrebu, privatno visoko učilište na kojem se studira na engleskom jeziku. Danas radi kao asistent saborskog zastupnika Veljka Kajtazija.

Iako je njegova obitelj živjela u centru grada, nije imao veze s romskim naseljima i uvijek je bio okružen većinskim stanovništvom, Adonisu nije bilo lako postići sve to što je danas. "Da se mogu opet roditi, promijenio bih – ne bih bio Rom. Čim se rodiš moraš biti bolji od najboljeg da bi nešto postigao", priča nam Adonis.

Njegovi su roditelji još od najranije dobi pazili da mu nitko ne bi slučajno mogao prigovoriti zbog toga što je Rom. Prije odlaska u vrtić otac bi mu kosu trljao orahovim uljem, cipele su se glancale svako jutro, a na čistu kožu se obavezno stavljao parfem. No, sa zadirkivanjem i pogrdnim nazivima susretao se još tada. Srećom, nije se radilo o većini njegovih vršnjaka.

Znam da će okriviti mene

Vjerojatno smo svi u djetinjstvu doživjeli da na satu tjelesnog nekome iz razreda nešto nestane. No, za razliku od većine, Adonis je takve situacije proživljavao daleko dramatičnije."Mene tada baca, znoj me probija. Znam da će okriviti mene“, prisjeća se s jezom. Ako se sjećate završnih scena legendarnog filma "Ko to tamo peva" jasno vam je o čemu govori.

I u trgovini je osjećao da ga gledaju kao potencijalnog kradljivca. Nisu znali da mu je otac još kao malenom dječačiću zaprijetio da će ga izbaciti iz kuće ako ikad ukrade i najmanju sitnicu.

Adonis Borneo Salihi - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Nije to znao zaštitar u jednoj trgovini nadomak romskog naselja kraj Siska. Adonis, tada srednjoškolac, imao je punu torbu mobitela prijatelja iz škole kojima je trebao nadograditi softver. On je već tada to radio bez po muke pa su mu prijatelji vještinu honorirali s nekoliko kuna. Kako god bilo, nije mu na pamet padalo da torbu ostavi u prostoru kod ulaza. Mlađahni Rom s torbom na leđima, zaštitaru je bilo lako zbrojiti dva i dva. Zaustavio ga je prije izlaza i tražio da mu pregleda torbu.

Ništa mu nije bilo jasno

"Iznenadio se kad je uz knjige vidio sve te mobitele i moj laptop. Vidi i da pričam normalno, ništa mu nije bilo jasno. A onda je shvatio tko sam pa se nasmijao i priznao mi da ga je moj stric dvaput izvadio iz zatvora", smije se Adonis. U toj trgovini su bili sumnjičavi čim bi ušao Rom, Adonis je uvjeren da im je premisa bila potpuno kriva. "Da se razumijemo, manje su ti Romi iz naselja krali nego moji prijatleji iz srednje".

U toj srednjoj školi također je nailazio na sitne provokacije od nekih vršnjaka, ali priznaje da ih je bilo manje nego u osnovnoj. Ali zato svog razrednika diže u nebesa. "Taj je čovjek bio zakon! Zaista jedan predivan čovjek, uvijek je bio na mojoj strani. Čak i kad zeznem nešto", prisjeća se Adonis.

Priznaje da se nije nadao da će danas biti na poziciji asistenta saborskom zastupniku, da će se baviti i pitanjima romske manjine. Ali vrlo mu je jasno u kojem smjeru želi ići. "Potpuno sam uvjeren da ću jednog dana imati svoju IT tvrtku, u to uopće ne sumnjam. Ali najviše u životu bih želio postati hrvatski ambasador. Recimo u SAD-u, to mi je životni san", priznaje Adonis. I vjerujte nam na riječ, velike su šanse da će svoje snove i ostvariti.

Adonis Borneo Salihi - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

A na tom je tragu i njegova poruka mladim Romima. "Svima uvijek govorim da moraju ići u školu i da ne slušaju one koji im tvrde da ništa ne vrijede ili ih uvjeravaju da se moraju baviti nečim nečasnim. Moraju pratiti svoj san i biti svjesni da mogu ostvariti sve. I ako sanjaju da će biti astronauti, zašto ne? Mogu ostvariti baš sve što požele."

* Tekst je objavljen u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije.