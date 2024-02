Drogiranog ovisnika izabacila na stubište i ostavila ga da umre: Zbog toga je sada presuđena

Općinski kazneni sud u Zagrebu na godinu dana zatvora osudio je 47-godišnju S.P., udovicu i majku tinejdžerice, zbog toga što je u svom stanu u Baštijanovoj ulici omogućila korištenje droge D.P.-u te mu nije pomogla kada je bio životno ugrožen.

Ona je u svoj stan na Trešnjevci u siječnju 2017. godine pustila D.P.-a koji je potom uzeo tablete metadona koje se daju ovisnicima u procesu liječenja, a zatim kada je ovisnik pao u njezinom toaletu nije pozvala hitnu pomoć na vrijeme, prenosi Index.

47- godišnjakinja je bila svjesna kako je unesrećeni ovisnik o opojnim sredstvima, a metadon se nalazi na Popisu droga i biljaka iz kojih se može dobiti droga. Unesrećeni je uz metadon konzumirao i lijekove tramadol i diazepan. Ona se na sudu izjasnila kako se ne smatra krivom.

“Nakon toga su K.K. i okrivljena, a nakon što su vidjeli da je D.P. uslijed konzumacije metadona pao u toaletu stana i zadobio ozljedu opisanu kao oguljotinu na koži čela, imenovanoga iznijeli na stubište ispred stana, iako je bila svjesna da mu je život ugrožen te da zbog općeg stanja i predoziranosti može preminuti", stoji u presudi.

D.P. je na stubištu stana preminuo, a su presudi suda stoji kako je 47-godišnjakinja to mogla spriječiti pozivanjem hitne pomoći, no ona to nije učinila.

Branila se rekavši kako je ovisnika iz stana istjerala jer je psovao pred njezinom kćeri te da je u stan došao nakon sedam godina provedenih u zatvoru kako bi vidio svoju nećakinju, odnosno kćer okrivljene.

D.P. je bio šogor optužene, a noć prije smrti prespavao je u njezinom stanu. Porukom se javio majci i rekao kako treba pričuvati nećakinju te joj poručio da se ne brine. Okrivljena S.P. se na sudu branila tezom kako unesrećeni nije pao kod nje u kupaonici, što su negirale poruke pronađene u njezinom mobitelu.

Okrivljena S.P. se javila porukom, nakon što je D.P. udario u glavu, njegovom prijatelju i pitala ga što joj je činiti. Od njega je tražila da dođe po unesrećenog, no on nije odgovarao na poruke. Nakon nekog vremena koje je S.P. proveo na hodniku, okrivljena je pozvala hitnu pomoć, no nije im rekla od čega se oštećenik predozirao. Zbog svega toga, hitna pomoć je došla prekasno i konstatirala smrt.

Tužiteljstvo je za K.K. tražilo dvije godine zatvora, a za S.P. dvije i pol. On je u međuvremenu preminuo, a kod nje je sud ocijenio olakotnim to što nije ranije kažnjavana i što se sama liječila od ovisnosti, pa je bila smanjeno ubrojiva.