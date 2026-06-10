Ovaj grad nudi naknadu od 13.000 eura za jedno radno mjesto: Prijave se zatvaraju sutra

Grad Križevci objavio je javni poziv za dodjelu poticajne naknade liječniku specijalistu pedijatrije u iznosu većem od 13 tisuća eura, s ciljem osiguravanja kontinuirane zdravstvene skrbi za djecu na području grada.

Prema objavljenom pozivu, pravo na potporu za 2026. godinu može ostvariti liječnik specijalist pedijatrije zaposlen na neodređeno i puno radno vrijeme u pedijatrijskoj ordinaciji u Križevcima koja djeluje u sklopu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Predviđeni neto iznos poticajne naknade iznosi 13.272,28 eura, a riječ je o jednoj od mjera kojom gradska uprava nastoji zadržati postojeće i privući nove zdravstvene stručnjake u lokalnu zajednicu.

Zahtjevi se podnose Gradu Križevcima na propisanom obrascu, uz potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju radni status, identitet podnositelja i broj računa za isplatu sredstava. Rok za podnošenje prijava istječe 11. lipnja, a zahtjevi pristigli nakon tog datuma neće se razmatrati.

O pristiglim prijavama odlučivat će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik, dok će konačnu odluku o dodjeli potpore donijeti gradonačelnik na temelju prijedloga povjerenstva.

Liječnik kojem bude odobrena poticajna naknada morat će s Gradom Križevcima sklopiti ugovor te ostati zaposlen na navedenom radnom mjestu najmanje do sredine lipnja 2027. godine. U slučaju prijevremenog prestanka radnog odnosa, korisnik će biti obvezan vratiti cjelokupni isplaćeni iznos potpore.

Kao dodatno osiguranje povrata sredstava predviđena je dostava bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika. Isplata potpore planirana je najkasnije do sredine lipnja 2026. godine, nakon sklapanja ugovora i ispunjavanja svih propisanih uvjeta. Porezne obveze i doprinose na dodijeljeni iznos snosit će Grad Križevci.

Mjera je dio Programa osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Križevaca, kojim gradska uprava nastoji odgovoriti na problem nedostatka zdravstvenog kadra te osigurati dostupnu i kvalitetnu pedijatrijsku skrb za najmlađe stanovnike grada.