Oporba zbog gradilišta udarila po Tomaševiću : "Auti upadaju u tračnice, opći sigurnosni problem"

Zagrepčani mogu odahnuti - gradilišta tramvajskih pruga koje su inspektori zatvorili zbog opasnosti da građani upadnu u rupe, osigurana su ogradama. Radovi su se nastavili u Zvonimirovoj, ali ne i na prometnijoj Savskoj ulici. Idealna prilika za oporbu da gradonačelnika Tomaševića napadne kako je grad zatrpan radovima, a gradilišta nesigurna.

Izvođač radova morao je zaštititi tramvajsku trasu dugu dva kilometra.

Radnici su to odradili ekspresno - u jednom danu. Zbog sigurnosti ljudi drugo zatvoreno gradilište, ono u Vukovarskoj ulici ne nastavlja s radovima.

"Meni je bitno da se radovi izvedu da se izvedu na vrijeme prije nego što se poveća količina prometa kad započne školska radova i tražim od izvođača radova to su privatne firme, nek se izvole uskladiti", rekao je Tomašević.

U gradskoj skupštini oproba se žalila na previše radova u glavnom gradu.

Točnije na njih devet koliko ih je u tijeku, a oko sigurnosti svih gradilišta skeptični.

"Zato jer je inspekcija krenula redom - ajmo zatvorit jedno, drugo, treće radi sigurnosnih problema. Vrlo vjerojatno da će i ostala biti zatvorena jer su svi u jednakom stanju, auti upadaju u tračnice, djeca se voze biciklima, igraju se, to je opći sigurnosni problem, sve samo ne planirano, isprojektirano, sve samo ne kontrola, jedan veliki kaos", rekao je Mislav Krasić, zastupnik u Gradskoj skupštini (DRITO).

Radovi možda smetaju oporbi, a građani ipak razmišljaju drugačije.



"Uvijek je bilo radova tokom ljeta samo nek' se radi, nemam ništa protiv gdje god se radi. Ja ovdje prolazim gotovo svaki dan, ovdje sa kćerkom, ja s kolicima nisam mogao prijeći ovdje i hvala Bogu da se radi da se napokon riješi ovo", komentirao je Matej iz Zagreba.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Andreje Obradović.