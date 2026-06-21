Gotovo 66.000 građana iskoristilo je ovo pravo: Evo rezultata

U četiri godine provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih dodijeljeno je gotovo 66.000 vaučera, a više od 51.000 polaznika uspješno je završilo obrazovne programe, pokazuje odgovor hrvatske Vlade na zastupničko pitanje Damira Barbira (Centar).

Više od 84 posto nezaposlenih korisnika vaučera zaposli se u prosjeku u roku od šest mjeseci nakon završetka obrazovanja.

Za troškove nastave putem sustava vaučera do 3. lipnja ove godine isplaćeno je ukupno 57 milijuna eura. Od toga se 82 posto odnosi na programe koje provode privatni pružatelji obrazovanja, tj. ustanove, škole, visoka učilišta ili druge organizacije u privatnom vlasništvu.

Sustav vaučera uveden je u travnju 2022. u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a provodi ga Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). Cilj mu je potaknuti cjeloživotno učenje i stjecanje novih vještina radi povećanja konkurentnosti radno aktivnog stanovništva, osobito u područjima digitalnih i zelenih vještina.

Pravo na vaučer imaju zaposlene i nezaposlene osobe starije od 15 godina kojima je dodatno obrazovanje potrebno za zapošljavanje, razvoj karijere ili zadržavanje radnog mjesta. Korisnici vaučera samostalno biraju program i pružatelja obrazovanja, dok se sredstva isplaćuju izravno ustanovi koja provodi odabrani program.

Trenutačno dostupno gotovo 2600 programa

Prema podacima Vlade, u sustavu je trenutačno dostupno 2.576 programa. Privatni pružatelji, među kojima su ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta, škole stranih jezika i udruge, nude 1617 programa, dok javni pružatelji, dakle ustanove kojima je osnivač država ili lokalna jedinica, nude preostalih 959.

Od ukupno 218 aktivnih pružatelja obrazovanja, 57 posto čine privatne, a 43 posto javne ustanove, piše Marija Udiljak za Hinu.

Vlada ističe da financiranje prati korisnika, a ne pružatelja obrazovanja, te da tržišno natjecanje među ustanovama pridonosi kvaliteti i relevantnosti programa.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostavljenima Hini u svibnju, pet programa s najvećim brojem dodijeljenih vaučera su pomoćnik u nastavi (5.873), temeljne digitalne vještine (5.599), internetski marketing i brendiranje (5.445), osobni asistent (3.370) i knjigovođa (3.272).

Žene su tijekom cijelog razdoblja provedbe sustava bile zastupljenije među korisnicima vaučera. Čine oko 60 posto polaznika, dok muškarci čine preostalih 40 posto.

Najveći interes za vaučere zabilježen je u područnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, gdje je dodijeljeno gotovo 15.000 vaučera. Slijede Osijek i Split s po oko 5.600 vaučera, Rijeka s oko 3.800 te Slavonski Brod s više od 3.000.