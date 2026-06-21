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Gotovo 66.000 građana iskoristilo je ovo pravo: Evo rezultata

Piše Hina, 21. lipnja 2026. @ 09:28 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX/Cropix
Sustav vaučera za obrazovanje odraslih provodi se četiri godine, a u tom periodu dodijeljeno je gotovo 66.000 vaučera.
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