Oglasio se župan nakon USKOK-ove akcije u kojoj je pala bivša djelatnica: "Ovo je neugodna situacija za županiju..."

Dario Šimić uhićen je u akciji USKOK-a zbog spornih dozvola za kamp u Tisnom. Uz njega su uhićeni i bivša voditeljica Odsjeka u Šibensko-kninskoj županiji Neda Livljanić te poduzetnik Marin Mikšić.



Iako su dovedeni u lisicama, svi su nakon ispitivanja pušteni na slobodu.

Neke od dozvola da bi kampovi uopće mogli raditi izdaje upravo županija. Reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić o svemu je razgovarala s Paškom Rakićem, županom Šibensko-kninske županije.

Sofija Preljvukić i Paško Rakić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Upitala ga je je li moguće da se u odjelima za turizam Šibensko-kninske županije dogodila korupcija.

"Ovo je neugodna situacija za Šibensko-kninsku županiju kao instituciju, ali isto tako moram naglasiti da je jedna od uhićenih bila dugogodišnja zaposlenica Šibensko-kninske županije, no u instituciji ne radi već nekoliko godina", odgovorio je Rakić.

Sofija Preljvukić i Paško Rakić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Smatra da je riječ o "repovima prošlosti" jer se predmet odnosi na razdoblje tijekom 2020. i 2021. godine, mnogo prije njegova stupanja na dužnost župana. "Mi kao institucija čvrsto surađujemo s pravosudnim organima i siguran sam da će se vrlo brzo utvrditi istina", poručio je.

Reporterka ga je upitala je li moguće da se slična koruptivna djela, odnosno izdavanje fiktivnih dozvola mimo propisa i pravila, i danas događaju u nekim uredima.

"Ne vjerujem, s obzirom na to da smo napravili kadrovsku reorganizaciju unutar našeg odjela za turizam. Strogo vodimo računa, redovito smo u kontaktu s Ministarstvom turizma, a godišnje revizije utvrđuju stvarno stanje stvari. Dosad nemamo nikakvih prigovora", rekao je Rakić.

Sofija Preljvukić i Paško Rakić - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Preljvukić je navela da je tijekom dana bila u Tisnom, gdje se nalazi sporni kamp. Riječ je, objasnila je, o malom području s kojeg su odavno odnešene kamp-kućice koje je vlasnik Šimić dovezao. U blizini se, međutim, nalazi i veliki općinski kamp, koji je nekada bio državni, a sada je u vlasništvu Općine. Državni inspektorat zabranio mu je poslovanje i postavio oznake zabrane.

Općina sumnja da netko privatno pokušava spriječiti njezino poslovanje i preuzeti kamp, pa je Rakić upitan je li moguće da privatni pritisak utječe na odluke pojedinih državnih ili županijskih tijela.

Sofija Preljvukić i Paško Rakić - 2 (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Teško mi je to reći. Nemam saznanja o takvom načinu funkcioniranja. Svakako ćemo u rješavanju ovakvih i sličnih predmeta koje imamo na području Šibensko-kninske županije tražiti pomoć Ministarstva turizma, ali i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine", zaključio je župan.

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