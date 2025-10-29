Oglasio se brat Jean-Michela Nicoliera: "Mislim da je istina"

Posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera konačno su pronađeni na Ovčari, prema neslužbenim informacijama.

Službeni rezultati identifikacije bit će objavljeni u srijedu u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru, gdje će prisustvovati i potpredsjednik Vlade te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Izjave su predviđene nakon identifikacije u prostoru bolnice.

Brat francuskog dragovoljca na putu je prema Vukovaru, gdje će biti održana službena identifikacija posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata, a u kratkoj poruci Hrvatskom radiju Vukovar Paul Nicolier je kazao: "Mislim da je istina, ali još nisam siguran! Znat ćemo oko 11 sati."