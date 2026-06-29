Održana komemoracija za Slavenku Drakulić: Prijatelji i kolege oprostili se od velike književnice

Komemoracija za hrvatsku spisateljicu, novinarku i feministkinju Slavenku Drakulić održana je u ponedjeljak u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog, gdje su o njezinu književnom i javnom djelovanju govorili Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ott Franolić, Vesna Pusić i Seid Serdarević.

Slavenka Drakulić preminula je iznenada u Sovinjaku u Istri 20. lipnja u 77. godini.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 19 Foto: Marko Todorov/Cropix

Glavni urednik izdavačke kuće Fraktura Seid Serdarević rekao je da je Slavenka Drakulić bila jedna od najvažnijih književnica, esejistica, novinarki i jedna od naših prvih feministkinja - "vječna borkinja za prava slabih i obespravljenih”. Kazao je da su od objave romana „Dora i Minotaur” 2015. počela njihova intenzivna druženja na putovanjima.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 20 Foto: Marko Todorov/Cropix

Istaknuo je da je Slavenka uvijek bila okrenuta novim knjigama i novim temama te napomenuo da ovih dana izlazi iz tiska njezina nova knjiga „Zašto nisam naučila kuhati”, kojoj se, kako je rekao, veselila kao da joj je prva.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 18 Foto: Marko Todorov/Cropix

"Često je podsjećala da ženska prava nisu darovana, nego izborena i da se mogu izgubiti ako se za njih ne nastavi boriti”, kazao je Serdarević.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 16 Foto: Marko Todorov/Cropix

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 5 Foto: Marko Todorov/Cropix

Barbara Matejčić istaknula je da joj je kao novinarki posebno važno što je Slavenka do posljednjeg dana ostala u novinarstvu, "toj poniženoj profesiji”.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 17 Foto: Marko Todorov/Cropix

Dodala je: "Feministkinja sam i slobodna novinarka. To su danas naizgled jednostavne činjenice o mom životu, ali iza njih stoji nasljeđe žena koje su bile prije nas. One su nam ostavile prostor u kojem više ne moramo svaku rečenicu započinjati obranom vlastitog mjesta”.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 15 Foto: Marko Todorov/Cropix

Ivica Buljan iz Jutarnjeg lista, za koji je Slavenka Drakulić pisala, rekao je da nije vjerovala kako tekstovi mogu promijeniti svijet, ali je osjećala dužnost progovoriti o onome što je smatrala važnim. „Neke je tekstove jednostavno morala napisati. To je bila dužnost prema sebi, ali i prema ljudima do kojih joj je bilo stalo”, rekao je.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 14 Foto: Marko Todorov/Cropix

Stvaralačka energija i potreba za pisanjem

Urednica i kritičarka Marija Ott Franolić, koja je sa Slavenkom Drakulić godinama prijateljevala i surađivala, rekla je da ju je uvijek iznova oduševljavala njezina stvaralačka energija i potreba za pisanjem.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 7 Foto: Marko Todorov/Cropix

Navela je i da je imala uvid u korespondenciju Slavenke Drakulić jer joj je 'sređivala' arhivu. "Od svih tih pisama čitatelja i čitateljica, najdirljivija su bila pisma koja je dobila iz Irana. Kad je u Iranu prevedena knjiga 'Kako smo preživjeli komunizam', dobila je poplavu pisama podrške, zahvale i razumijevanja”, rekla je.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 13 Foto: Marko Todorov/Cropix

Bivša političarka Vesna Pusić istaknula je da Slavenku Drakulić poznaje od studentskih dana. Prisjetila se kako joj je Drakulić jednom ispričala da je kao djevojčica željela biti prodavačica novina u kiosku kako bi mogla cijeli dan čitati. Pusić je rekla i da, za razliku od mnogih žena svoje generacije kojima je bila namijenjena uloga "pratiteljica revolucije", Slavenka "nije bila stvorena za tu ulogu". "Bila je pratiteljica života", zaključila je.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 21 Foto: Marko Todorov/Cropix

Prva feministička grupa izložena žestokim napadima

Pusić je podsjetila da je sa Slavenkom Drakulić i još nekoliko suradnica osnovala prvu feminističku grupu u bivšoj Jugoslaviji zbog čega su bile izložene žestokim napadima, na koje je Drakulić odgovorila knjigom „Smrtni grijesi feminizma”.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 12 Foto: Marko Todorov/Cropix

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 2 Foto: Marko Todorov/Cropix

Podsjetila je da je nakon teške bolesti, dijalize i transplantacije bubrega Slavenka Drakulić svoje iskustvo pretočila u roman "Hologrami straha", kada je, kako je rekla, nastao i njezin credo: "Kad život tebe kamenom, ti njega knjigom!". Govorila je i o njihovim druženjima u Sovinjaku, gdje su obje ljetovale.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 11 Foto: Marko Todorov/Cropix

Slavenka Drakulić rođena je u Rijeci 4. srpnja 1949., a živjela je u Stockholmu i Zagrebu. Karijeru je počela kao novinarka nakon završenog studija komparativne književnosti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 10 Foto: Marko Todorov/Cropix

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 1 Foto: Marko Todorov/Cropix

Pisala je za Start, Danas i NIN te je među autoricama koje su feminističke teme uvele u javnu raspravu. Bila je dugogodišnja suradnica Jutarnjeg lista, a tekstove je objavljivala i u vodećim svjetskim novinama kao što su "The New York Times", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "La Repubblica" i "El Mundo".

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 8 Foto: Marko Todorov/Cropix

Komemoracija za Slavenku Drakulić - 6 Foto: Marko Todorov/Cropix

U svojim se djelima bavila ženskim iskustvom, a romansirala je živote velikih žena, kao što su Frida Kahlo i Mileva Einstein. Bila je u braku sa švedskim novinarom Richardom Swartzom, a njezina kći je autorica Rujana Jeger.