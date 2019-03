Kolege i prijatelji opraštaju se od Alena Balena, radijske legende i osnivača radija Yammat FM, koji je preminuo u 47. godini. Njegov prepoznatljiv glas hrvatska je javnost upoznala kroz radijski eter te brojne sinkronizacije radijskih i televizijskih reklama. Nedostajat će svim kolegama s Nove TV.

Nažalost, u Rovinju na Danima komunikacija prerano nas je napustila radijska legenda. Od osnivača radija Yammat FM, sjajnog čovjeka, iznimne energije koji je svojim glasom mogao prenijeti sve emocije i postići da vrijeme stane, opraštaju se brojni prijatelji i kolege.

''Alen Balen je bio izuzetna osoba, čovjek izvan svih ladica, koji je tako doživljavao muziku i medije. On je radio ono što je volio, otvorenog srca, 20 sati dnevno, bez umora, uvijek sa smješkom, bio je blag s ljudima'', rekao je Emil Tedeschi.

''To je ono što bi amerikanci rekli True Croatian original. Hrvatska je tim njegovim odlaskom izgubila mnogo, ne samo kao glas, radijski glas, nego kao izvor kreativnosti, fenomenalnih ideja'', kaže Boris Jokić.

''S tim da on te fix ideje onda je sprovodio u ideje i ti si s njim bio mirniji, sigurniji. Kod njega nije bilo nešto se ne može ili to neće ići ili tako se ne radi i u tom smislu je stvarno bio unikatan'', kazala je Coco iz poznatog benda Jinx.

Kolege će se rado prisjećati i novinar Dnevnika Nove TV Andrija jarak. ''Alen je bio najduhovitiji čovjek kojeg poznajem, ali i najveći profesionalac kojeg sam sreo u svom životu. U trenutku kad bi stavio te slušalice na uši i rekao ''Večeras na Novoj TV'' prestajali bi i vicevi i šale. Do savršenstva je doveo taj svoj glas, dobio nadimak ''The Voice'' i učinio ga toliko prepoznatljivim da dominira u hrvatskom eteru i to je, rekao bih, njegova najveća ostavština. Međutim, prije svega, Alen je bio veliki čovjek i moj veliki prijatelj. Užasno će mi nedostajati. Što reći, počivaj u miru, legendo!'', rekao je Jarak,

I svim drugim prijateljima i kolegama s Nove TV, Alen će ostati u sjećanju kao vrhunski profesionalac, suradnik i prijatelj.

