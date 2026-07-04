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Obuljen Koržinek: "Djela Zrinka Ogreste trajno su obilježila hrvatsku kinematografiju"

Piše Hina, 04. srpnja 2026. @ 13:23 komentari
Zrinko Ogresta - 4
Zrinko Ogresta - 4 Foto: Livio Andrijic / CROPIX/Cropix
Ministrica kulture naglasila je da u antologiji hrvatskoga filma ostaju upisana mnoga Ogrestina djela.
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